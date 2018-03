Sin salario de enero en alcaldía de Conchagua

Lee también

Empleados de la Alcaldía Municipal de Conchagua, La Unión, gobernada por el FMLN, se quejaron por el atraso que ha tenido la comuna en la cancelación de los sueldos correspondientes a enero.Los trabajadores aseguraron que la situación se debe a que el Ministerio de Hacienda no ha realizado los desembolsos del FODES a las municipalidades correspondiente a diciembre.El gerente de la comuna conchaguense, Wilson Romero, confirmó que no se han cancelado los sueldos de los trabajadores, pero dijo que se ha hecho esfuerzos por cancelar las cuotas de préstamos que tienen los trabajadores para evitarles que caigan en mora.La deuda que el Gobierno tiene con las alcaldías del país en concepto de FODES es de $22 millones, que serían depositados el 16 de enero, según lo anunciado por Hacienda, pero hasta ayer no se había realizado la transacción.