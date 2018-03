Sin vacunas del neumococo en las unidades de salud

Desde la semana pasada, pacientes de las unidades de salud están denunciando desabastecimiento de la vacuna contra el neumococo en estos centros asistenciales del Ministerio de Salud (MINSAL). Ayer, LA PRENSA GRÁFICA realizó un recorrido por diferentes clínicas públicas y Equipos Comunitarios de Salud Familiar Especializados (ECOS) para verificar la situación, y comprobó que son varias las unidades de salud que no cuentan con la vacuna 13 valente, que sirve para prevenir infecciones en los pulmones, enfermedades como la neumonía e infecciones en los oídos.

Polémica por vacuna contra el neumococo en el país

En la unidad de salud de Zacamil, al preguntarle a una de las enfermeras sobre si estaban aplicando la referida vacuna, dijo que por el momento no porque se les han terminado. “Fíjese que ahorita no la estamos poniendo porque se ha terminado, pero la semana pasada sí la estábamos poniendo; siempre es la misma vacuna (13 valente), no cambia, es la misma”, dijo, y pidió resguardar su identidad.

Al llegar a la unidad de salud de Cuscatancingo, el panorama fue un poco diferente. En ese lugar los empleados aseguraron que sí contaban con la vacuna del neumococo para aplicarla a niños que han cumplido un año de edad; sin embargo, algunos pacientes manifestaron que tenían conocimiento de que desde hace días la vacuna no se estaba poniendo.

“Desde hace como dos semanas vengo acá y aunque no es porque se la voy a poner a mi hijo, pero sí he escuchado que no la han estado poniendo. Siempre he visto que la ponen cuando vengo, pero ahora no”, señaló una paciente en la unidad de Cuscatancingo.

Al consultarle a otra enfermera sobre la situación de desabastecimiento en dicho centro asistencial, descartó la información y afirmó que se está colocando la vacuna 13 valente, ya que aún no ha entrado la nueva vacuna 10 valente, que en los últimos días ha generado controversia entre pediatras salvadoreños e internacionales en relación con su efectividad ante el neumococo y otras infecciones respiratorias.

“Siempre estamos poniendo la misma vacuna, la 13 valente, porque no tenemos la 10 valente, esa no ha venido aún” , confirmó, pero prefirió guardar su identidad.

Mientras que en el ECOS de la comunidad Saavedra, en San Salvador, los promotores de salud dijeron que no contaban con la vacuna, ya que también se les ha terminado, y que la tendrán hasta dentro de dos semanas, luego de las vacaciones de Semana Santa.

Otra de las unidades de salud donde aún no se ha abastecido con vacunas del neumococo es la de San Jacinto. Ahí una enfermera confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que no se estaba aplicando porque se había terminado.

En la mayoría de las clínicas del Ministerio de Salud, las enfermeras aseguraron que cuando hay, se está aplicando la 13 valente porque el MINSAL aún no introduce la 10 valente.

Donde sí cuentan con la vacuna es en la unidad de salud Atlacatl, de San Miguelito. Varias personas aseguraron que han llegado con sus hijos a que se las apliquen y no les han dicho que no la tienen.

Por su parte, otro empleado del ECOS de San Miguelito dijo que la razón por la que hay pocas dosis de vacunas contra el neumococo en el sistema de salud podría ser porque están sacando de circulación la 13 valente para abastecer en las próximas semanas con la nueva vacuna 10 valente.

Además, señaló que la reducción de vacunación contra el neumococo también es porque a las unidades de salud no llegan muchas personas a vacunar a sus niños contra dicha enfermedad, sino por sarampión o paperas. “Esta situación no es que sea culpa total del MINSAL, ya que en cada unidad de salud o ECOS las dosis se distribuyen dependiendo de los pacientes que se reciben y dependiendo de lo grande que sea la unidad asistencial y siempre ha sido así: entre más grande es la clínica, más dosis entran. Yo creo que esto va a pasar en poco tiempo; el problema es que ahorita se ha generado una situación en la que muchos dicen que es mala la vacuna, y no es así; dentro de una semana habrá vacuna y se podrán vacunar a todas las personas que no se han vacunado aún”, explicó.

Agregó que el hecho de que en algunas unidades de salud no posean la vacuna del neumococo o que en otras haya menos dosis no quiere decir que en todas no las tengan, por lo que hizo un llamado a las madres de los niños de un año de edad a buscar la vacuna en los centros asistenciales más cercanos o donde tengan conocimiento de que hay existencias; o estar atentos a cuando ya en el FOSALUD, en el ECOS o en la unidad de salud donde acuden ya la tengan.

“Sea hoy, mañana o la otra semana, lo importante es que lleven a sus hijos a vacunar, no importa que pasen algunos días más, vacunen a sus niños contra el neumococo, que es lo primordial”, destacó el empleado del ECOS de San Miguelito.

Algo que también han dicho algunos pediatras de Panamá y de El Salvador, quienes han pedido a los salvadoreños no dejar de vacunar a sus hijos contra la enfermedad del neumococo, es que el no ponerse la 13 valente o la 10 valente podría causar daños a la salud de los niños con consecuencias que en un futuro cercano tendrían que afrontar.

También ha rectificado su posición el MINSAL, que anunció el cambio de vacuna en el país.