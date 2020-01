Sindicalistas dicen seguirán en paro

Miembros de los sindicatos SITRAMCO (Sindicato de Trabajadores Municipales) Y SITRACOJ (Sindicato de los trabajadores de Cojutepeque) de la alcaldía cojutepecana, expresaron durante una conferencia de prensa su postura tras 12 días del paro laborales que mantienen todas las áreas de la municipalidad y pidieron disculpas a los habitantes.

La suspensión de labores se debe, según los sindicalistas, a incumplimientos de parte de la alcaldesa Lili Bello de Perdomo y su concejo municipal plural, de acuerdos existentes.

Agregaron que para levantar el paro de labores, ellos proponen una mesa de diálogo con las autoridades de la alcaldía a la que también invitan a la Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) y darle fin a esta problemática que afecta directamente a los residentes de la ciudad, y afirmaron que de no ser así el paro continuará por tiempo indefinido, agudizando sus acciones como medida de presión.

Por el momento los sindicalistas mantienen el cierre total de la alcaldía, el Polideportivo de la ciudad, que era utilizado como centro de acopio para los desechos sólidos que genera la ciudad. Como parte de sus medidas de protesta mencionaron que en los próximos días de seguir en esta situación, presentaran un escrito a las autoridades correspondientes para que se llegue a una solución lo más pronto posible.

El principal problema que afecta a la ciudad, por causa directa del paro labora de los empleados municipales es la recolección de los desechos sólidos, pues no se logra cubrir todas las colonias y barrios de la ciudad a pesar que la alcaldía ha contratado camiones y personal particular para la recolección de la basura. Unas de las zonas más afectadas son la colonia General Brioso, en el barrio Concepción, donde ayer por la mañana los habitantes de la colonia bloquearon el ingreso de los vehículos particulares destinados a la recolección de basura, alegando estar cansados de esta situación y que no era posible que su colonia fuera el centro de almacenamiento de toda la basura del municipio.

"Son 12 días que han utilizado la colonia como centro de almacenamiento de basura, ya no aguantamos el mal olor, la alcaldía viene y dicen que van a lavar después, pero es mentira" dijo un ciudadano.