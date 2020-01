Sindicalistas cerraron alcaldía de Cojutepeque

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Cojutepeque (SITRAMCO) cerró ayer las instalaciones de la alcaldía y suspendió la recolección de desechos sólidos, para exigir a las autoridades de la comuna una nivelación salarial y mejoras de otras prestaciones. Según confirmaron, la medida obedece a que desde el año pasado se les prometió que les aumentarían $25 de salario para este año, para complementar los $50 que solicitaron en el periodo anterior y que todavía no se hace efectivo.

"Esta administración no ha tenido voluntad para mejorar las condiciones de los empleados, si fuera así no sería necesario este tipo de actividades. Lo que se está pidiendo son los $25, botas y uniformes. Los uniformes no los dieron el año pasado, entonces nos preguntamos dónde está ese dinero", dijo una fuente cercana a dicho sindicato.

Como parte de la protesta no se permitió el ingreso de usuarios a las instalaciones municipales, mientras que los camiones recolectores de desechos permanecieron guardados.

Aseguraron que la medida permanecerá hasta que la alcaldesa Lili Bello de Perdono y el concejo plural resuelvan cumplir sus peticiones

En junio del año pasado fue el Sindicato de Trabajadores de Cojutepeque (SITRACOJ) el que paralizó labores por más de ocho días, siendo la recolección de desechos el problema más difícil, pues la insalubridad en la ciudad obligó a la comuna a contratar empresas externas para solventar el problema, y se acordó asignar los primeros $25.

"Nos sorprendió amanecer con la noticia de que SITRAMCO había cerrado la alcaldía, es un sindicato aliado de la alcaldesa, pero la realidad aquí es que todos nos vemos afectados en nuestros derechos", manifestó un miembro del SITRACOJ.

Por su parte, la alcaldesa manifestó que la municipalidad no está en condiciones económicas para realizar aumentos salariales. "Ellos (TRAMCO) están buscando la coyuntura de las fiestas enerinas para presionar al concejo municipal", dijo la funcionaria.