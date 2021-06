Sindicalistas cierran oficina de la sección de Traslado de Reos de San Vicente para denunciar abusos

El Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES 30 de junio), cerraron este lunes 28 de junio las instalaciones de la oficina paracentral de la sección de Traslados de Reos, ubicada en las cercanías del estadio de la ciudad de San Vicente.

Los sindicalistas aseguraron que la medida es en protesta por supuestos traslados arbitrarios, abusos de poder de parte de las jefaturas y mal uso de los recursos del Estado. Además solicitaron el cambio de jefaturas en esa oficina.

"Las autoridades de la Corte (Suprema de Justicia) no les han puesto atención a la denuncia que ya hicieron los trabajadores sobre los abusos en esta oficina; ellos lo han hecho de manera escrita ante la máxima autoridad de la institución que es el licenciado Oscar Alvarenga, y en vista de que los compañeros no han sido atendidos nos hemos tomado las instalaciones con ayuda de los empleados. No vamos a permitir el ingreso de las jefaturas de la zona paracentral hasta ser escuchados", expresó Stanley Quinteros, líder sindical.

El encargado de una de las jefaturas, que llegó a la oficina y que no quiso ser identificado, mencionó que la acción es una falta de respeto a las personas que presentaron a trabajar en su horario habitual, y denunció que se habían suspendidos varias audiencias judiciales por la falta del traslado de los reos.

"Nosotros venimos con la intención de trabajar, pero no nos han dejado ingresar; además considero que a partir de eso nos han faltado el respeto, pero lo peor es que este día estaban programadas 14 audiencias, con 28 reos y se van a perder", mencionó el jefe.

Los sindicalistas aseguraron que se mantendrán en el lugar hasta ser escuchados por las jefaturas de la nstitución. Dijeron que tienen el apoyo de otros sindicatos y de los ex combatientes para enfrentar la situación que se genere a raíz del cierre de la oficina.