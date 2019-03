Sindicalistas de Asamblea Legislativa bloquean inicio de sesión plenaria

Sindicalistas de la Asamblea Legislativa bloquearon esta mañana el acceso al Salón Azul previo al inicio de la sesión plenaria programada para hoy.

La protesta se da por supuestas violaciones a derechos laborales. Denuncian que no les pagan horas extras mientras que los diputados gozan de viáticos, gasolina, gastos de teléfono y sobresueldos, entre otros puntos.

Agentes de la PNC que brindan seguridad dentro de la @AsambleaSV quitan el cartel que impedía la entrada al Salón Azul. Representantes del sindicato se quejan. pic.twitter.com/TBPesXNOaX — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 13, 2019

Los sindicalistas también piden a los diputados la no creación de la comisión que estudiaría la propuesta de la Ley a la Función Pública, la cual, dicen va en contra de los derechos sindicales.

El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, expresó que no podía dar postura ante la propuesta dado que no tenía información sobre la protesta. "He estado en una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional", justificó.