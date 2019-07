Sindicalistas de Penales reducen labores en El Salvador y exigen diálogo con autoridades

Miembros del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN) han reducido labores en al menos siete instalaciones de la institución, dijo el secretario general Guillermo Ascensio.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

Los sindicalistas exigen que se destituya a Elmer Mauricio Mira Guerra así como a otras jefaturas dejadas por el Gobierno anterior, que les aumenten el salario y que les respeten sus derechos laborales, entre otras peticiones. Solicitan que se instale una mesa de diálogo para resolver problemas.

Según el secretario general del SITRAPEN, el director de Penales Osiris Luna Meza se hace "acompañar de las personas más nefastas de la administración anterior". "Yo no conoszco, físicamente, no sé quién es el señor Mira, pero con las quejas que me han llegado al sindicato yo tengo referencias de que el 99 % de esta masa laboral no lo puede soportar", aseguró.

La protesta se desarrolla en el edificio central de Penales en San Salvador así como en San Vicente, Ilopango, Jucuapa, La Unión, San Miguel, Santa Ana e Izalco, dijo Ascensio.

Según Ascensio, la reducción de labores es "abierta hasta que el ministro se siente a dialogar con los trabajadores y lleguemos con los acuerdos pertienentes para hacer el levantamiento (de la medida)".

"Hasta ahí va a llegar. Ahorita está extendida a nivel nacional, hay como siete-ocho penales que ya se fueron a acompañar la reducción. Nosotros llamamos al resto que no se ha ido a acompañar la reducción a que se incorpore", expuso. Agregó que "la reducción de labores implica no entrar a trabajar" y que los empleados pueden apoyar "quedándose en su casa mientras dure la actividad" y también "viniendo aquí a la entrada de la institución y no pasar a las oficinas".

Ascensio reiteró que los trabajadores están "inconformes" con "la política laboral que viene aplicando el nuevo director".

"Él viene ignorando las peticiones de los trabajadores y viene imponiendo necesidades, cubrir necesidades que él inventa pero que realmente los trabajadores no quieren eso. Por ejemplo, viene ofreciendo una clínica empresarial... el empleado público tiene Seguro Social, no quiere una clínica empresarial", aseguró.

Por otra parte, dijo que las autoridades de Centros Penales quieren crear una "unidad de atención social" que podría buscar sustituir al sindicato. "Los empleados de penales tienen el sindicato y al sindicato llegan a poner sus quejas. Si él quiere suplantar el sindicato or esta unidad de atención social no va a poder", manifestó.

Aseguró que en la protesta participan empleados "con la etiqueta que son empleados privados" que no tienen Seguro Social, ni AFP ni un contrato formal.