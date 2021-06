Sindicalistas de la Corte fueron absueltos

Ocho sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre ellos el representante de SITTOJ, Roswal Solórzano, fueron sobreseidos definitivamente el viernes pasado por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusaba por el delito de desórdenes públicos agravados en modalidad continuada y a Solórzano lo señalaban además de apología del delito.

Sin embargo, la jueza aseguró en su resolución que las actuaciones de los sindicalistas "buscaban la salud y la vida del pueblo salvadoreño".

"No es una resolución definitiva todavía, debe ser evaluada una vez tengamos la resolución y que la jueza haga saber cuales son los motivos puntualmente fundamentados nosotros como fiscalía examinaremos si eso se ajusta o no a los criterios jurisprudenciales y que la ley establece para tipificar o no una conducta como delito", aseguró la auxiliar fiscal.

El abogado defensor, Miguel Ángel Flores Durel, aseguró que la jueza basó su resolución en el artículo 27 numeral 3 del Código Penal. "Hay un excluyente de responsabilidad y ponderó el derecho a la salud pública que ellos andaban representando y determinó que no había delito, de manera que sobreseyó a todos", dijo.

Según la Fiscalía, el primero de los casos por los que estaban acusando a los sindicalistas ocurrió el 19 de marzo de 2020 , cuando los accesos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron cerrados por miembros de diferentes sindicatos judiciales.

El segundo fue un llamado a la "insurrección popular" y a "salir a ajustar cuentas con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional" que hizo Roswal Solórzano. Sobre ese caso, la jueza consideró que el delito de apología no se daba porque era una situación que no tiene cobertura jurídica.

El líder sindical consideró que la jueza hizo su valoración de manera objetiva. "Complacido con la valoración jurídica que ha hecho la señora juez al determinar que había una exluyente responsabilidad penal en cuanto al tema de los desórdentes públicos, pues nos encontrábamos en un momento difícil en el país de cuando había arrancado la pandemia", puntualizó Solórzano.

La representación fiscal aseguró que valorarán si presentarán una apelación con respecto a la resolución, pero la harán al tener la sentencia por escrito. "Fiscalía está convencida que los hechos constituyen delito, los motivos por los que la jueza ha tomado la decisión pueden ser sometidos a un control superior, no es una resolución definitiva y en su momento será evaluado si procede o no interponer un recurso", dijo la auxiliar fiscal.

Solórzano fue uno de los dirigentes que apoyó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.