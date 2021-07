Sindicalistas de la alcaldía de Santa Ana exigen mesa de diálogo para la recontratación de trabajadores

Miembros del Sindicato de Empleados y Empleadas Municipales de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SEMSA) y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Ana (SITRAMUSA) exigen una mesa de diálogo al concejo municipal plural para tratar el tema de la recontratación de más de 200 empleados que fueron cesados de sus puestos a finales de junio.

Osmín Villegas, secretario general del SEMSA, explicó que realizaron tres solicitudes de audiencia al alcalde Gustavo Acevedo sin que hasta el momento se tenga una respuesta por parte del jefe edilicio: “Pensamos que este gobierno municipal sería diferente pero no lo es. Hemos buscado reunirnos con el concejo municipal o con el alcalde para tratar el asunto de los compañeros a los que no se les renovó el contrato pero no hemos tenido ninguna respuesta”.

Foto LPG/Miguel Marroquín .

Añadió que, “no lo estamos tratando como un problema político por lo que esperaríamos que el concejo municipal tampoco lo vea así, lo que queremos es una mesa de diálogo donde podamos discutir la situación laboral de los compañeros que se han quedado sin un empleo”.

Carlos Alfredo Perla, representante de SITRAMUSA, dijo que muchos de los afectados con la decisión tomada por el concejo municipal tienen más de seis años de trabajar bajo la modalidad de contrato en la alcaldía, mientras que otros son enfermos crónicos que mensualmente necesitan de medicamentos.

“Muchos vienen desde administraciones del FMLN y de ARENA y siempre se les respetó el contrato pero ahora con la nueva administración vienen y se da este problema”, detalló.