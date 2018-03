Sindicalistas denuncias irregularidades en hospital de Zacatecoluca

Lee también

Sindicalistas del hospital Santa Teresa de Zacatecoluca (La Paz) denunciaron esta mañana, durante una conferencia de prensa, diversos problemas que afirman están afectando el correcto funcionamiento de ese centro de salud.Roxana Henríquez, miembro del sindicato, denunció que el centro médico se encuentra acéfalo desde el 1 de enero pasado, ya que el anterior director dejó su cargo el 31 de diciembre.Agregó que el hospial carece de ambulancia, hay desabastecimiento de medicamentos y falta personal médico para diferentes áreas.También señaló que hay al menos 50 personas que trabajan ad honórem desde hace varios años y no son contratadas.Los sindicalistas pidieron a la embajada de Estados Unidos que investigue el destino de los donativos hechos al hospital por la onegé IMA Help en 2014 y 2015.El subdirector del hospital manifestó que no daría declaraciones sobre las acusaciones planteadas por el sindicato.