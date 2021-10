Sindicalistas protestan frente a alcaldía de Mejicanos por los 120 despidos bajo la administración del alcalde Saúl Meléndez de Nuevas Ideas

Miembros del sindicato de empleados de la alcaldia de Mejicanos (SETRAMME) realizan una protesta frente a las instalaciones de la comuna por los 120 despidos realizados por la administración del alcalde de Nuevas Ideas, Saúl Meléndez.

Los sindicalistas han pedido una mesa de diálogo con Meléndez y han asegurado que de no ser escuchados van a aumentar las protestas y el nivel de las mismas, llegando hasta el cierre de las instalaciones de la alcaldía.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

Los sindicalistas denuncian el no reinstalo de algunos empleados despedidos que han ganado sus casos en el Ministerio de Trabajo y no han sido reinstalados.

Uno de esos casos es el de la señora Janeth Uri Mejía Portillo, de 60 años, quien tiene varias enfermedades crónicas, entre ellas cáncer.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

En la lista de despedidos en los últimos meses también están Jaqueline González, Sandra Meléndez, Patricia Gómez, Nancy Hidalgo, Pilar Villanueva y Gabriela Herrera.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

"Yo ya gané el caso (de reinstalo). La situación es que yo vine (a la alcaldía) a solictarlo y me dijo el Jurídico que ese caso no lo he ganado y que la Cámara de los Laboral no le había mandado esa documentación. Pero a mi el abogado y la jueza me dijeron que el caso ya no lo había ganado", dijo Patricia Gómez, una de las mujeres despedidas.

Gómez espera que al ser reinstalada, la alcaldía le cancele los mesas de salario que no le ha pagado desde el momento de su despido sin fundamento hasta la fecha.

La protesta pacífica finalizó cerca de las 10 de la mañana, en espera de la mesa de diálogo con el alcalde Saúl Meléndez y su consejo municipal. De no ser así, el sindicato continuarán con medidas de presión más drásticas.