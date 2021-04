Sindicalistas protestan por atraso salarial

Empleados de la alcaldía municipal de Atiquizaya, realizaron ayer una protesta frente a la comuna, para exigir al concejo municipal, el pago atrasado de tres meses de salario.

El concejo municipal, empleados y representantes de los sindicatos se reunieron para una posible solución; sin embargo, no fue posible, ya que aseguraron que no hay fondos suficientes para pagarles.

"No hay fondos. De febrero ya pagamos todos los créditos que el personal tiene con los bancos, no les hemos podido pagar el salario líquido restante porque todavía no hemos juntado para eso. Veíamos la posibilidad de poder pagar los créditos que ellos tienen de marzo, para que no caigan en mora, pero ellos decidieron que mejor sigamos juntando y que les pagamos mejor el líquido de febrero, es algo que debemos de consensuar con todo el personal", explicó la alcaldesa, Ana Luisa Rodríguez.

Según la alcaldesa, la comuna depende mucho del Fondo de Desarrollo Económico y Socia (FODES ), que adeuda el Gobierno, ya que los fondos propios no logran pagar la planilla de 250 empleados (planilla mensual de $122,000), de fondos propios reunen entre $35,000 y $38,000.

"Pedimos que se paguen los salarios aunque sea dos meses, pero salimos sin nada de la mesa de negociación, ya que con el concejo municipal manifiesta que no tienen dinero para pagar, que solo cuentan con $16,000. Entonces seguimos en la lucha, y de aquí no nos vamos a parar hasta que cumplan con el pago", expresó Juan Antonio Figueroa, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Alcaldía de Atiquizaya (SITRAAM).