Sindicalistas protestan por impago de horas extras en alcaldía de S.S.

Sindicato de trabajadores de Alcaldía de San Salvador protestan contra alcalde Bukele por aumento de horas laborales. Foto/Ángel Gómez pic.twitter.com/m6R8pIIY7O — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 21 de febrero de 2017

Sindicalistas protestan frente a la @alcaldia_ss. Exigen pago de horas extras trabajadas y prestaciones que aseguran no les dan desde 2015. pic.twitter.com/5Jr41sS8Ar — LPGPolitica (@LPGPolitica) 21 de febrero de 2017

Lee también

Miembros del Sindicato de Empleados y Empleadas Municipales de la Alcaldía de San Salvador (SEEMAS) protestaron hoy en contra del alcalde Nayib Bukele, del FMLN.Los sindicalistas aseguraron que la comuna capitalina les ha extendido las jornadas laborales pero sin un pago de las horas extra.“El señor alcalde viene a robarle el salario a los trabajadores porque no les está pagando, los hacen trabajar y no les cancelan las horas extras y cuando les dan tiempo compensatorio lo que hacen es descontarles de planilla y eso es robo”, aseguró el secretario del sindicato SEEMAS Arturo Rodríguez.En la manifestación también llevaron pancartas en las que se leía "condenamos a Nayib Bukele por los despidos de trabajadores y directivos sindicales" y también reiteraron la demanda de las prestaciones laborales que desde el 2015 dicen que no reciben.La protesta de los empleados a esta hora se mantiene frente a la alcaldía municipal y han cerrado el carril del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).