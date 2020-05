Sindicalistas rechazan ley de reanudación

Un grupo de miembros del Sindicato de Trabajadores del Hospital Nacional de iIños Benjamín Bloom (SITHBLOOM) se manifestó ayer en contra de la recién aprobada Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores denunciando que la voz del personal de salud pública no ha sido tomada en cuenta en ningún momento por los diputados antes de establecer cómo y cuándo el país debe salir de cuarentena.

Trayendo a cuenta que los legisladores sí escucharon a expertos en economía y al gremio médico, los sindicalistas criticaron que no son precisamente voces que los representen como clase trabajadora.

"Lamentamos la no inclusión de las confederaciones sindicales que son las que representan a la clase trabajadora a nivel nacional", declaró el secretario general del SITHBLOOM, Jaime Alfaro, quien hizo énfasis en que la empresa privada no ha adecuado sus espacios para garantizar el distanciamiento social que previene el contagio del covid-19.

"La ley y el papel aguantan con todo, pero históricamente, en este país, la empresa privada ha demostrado claras violaciones a los derechos laborales, así que hoy nos vengan a decir que en una semana van a adecuar los espacios parece risible", agregó el líder sindical.

Alfaro afirmó que durante la cuarentena, la mayoría de empresas privadas ni siquiera ha entregado mascarillas para la protección diaria de sus empleados.

Otra de las observaciones que hizo el Sindicato es que la población no está lista para salir de cuarentena porque no ha sido preparada ni educada, debido a un vacío histórico en una cultura de prevención a escala nacional.

"El país no ha sido preparado para enfrentar una pandemia; el salvadoreño no está listo para acatar las medidas de sanidad; culturalmente, la población no está lista porque está predominando el miedo, las malas costumbres", expresó.

Personal del Hospital Nacional Rosales también habían protestado el lunes por la mañana en la entrada principal del centro hospitalario de referencia para exigir a la Asamblea legislativa una prórroga a la emergencia nacional.

"Como empleados del Hospital Rosales hacemos un llamado al entendimiento. Evitar el hacinamiento de personas es importante para reducir el ciclo de transmisión. Consideramos pertinente prorrogar la cuarentena", manifestó Salvador Mendoza, miembro del personal de salud del Rosales.

SISTEMA COLAPSADO

En la red social Facebook, una paciente identificada como Griselda España de García, compartió la noche del lunes un video con el que intenta demostrar la saturación de personas en el área de emergencias de un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El video, de casi minuto y medio, muestra imágenes de un recorrido por los pasillos, en los que hay tanto paciente en sillas de espera como pacientes en camas y con tanques de oxígeno, porque no caben en los cuartos. "La realidad de la emergencia del Hospital General (del ISSS). Todos ingresos y sin camas adonde poder ubicarlos. Sistema de salud colapsado", escribió en la publicación que acompañó el video.