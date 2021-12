Sindicato de ANSP denuncia a jefatura por maltrato hacia una aspirante a agente policial

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Academia Nacional de Seguridad Pública (SITANSP) denunció que dentro de la institución se le han vulnerado el derecho al honor y dignidad humana a una compañera de trabajo por parte de la secretaria, Jenny Emperatriz Lazo, secretaria general de la ANSP.

"Esta Academia formadora de los profesionales en seguridad pública no puede tolerar este tipo de acciones que riñen con los procesos formativos y el mismo ser de la institución", aseguró el Sindicato.

Los sindicalistas exigieron que destituyeran de su cargo a Lazo para sentar un precedente, pero aseguraron que fueron ignorados.

De acuerdo a lo relatado por un miembro del SITANSP que prefirió no indentificarse por temores a reresalias, dijo que comunicaron el incidente al director general, Pablo Escobar Baños para resolver la situación pero no fue así. Aseguran que el director revictimizó a la víctima, quien es subalterna de la secretaria Lazo, y dijo que "tenía conocimiento que la referida persona afectada era mala trabajadora y no puede realizar nada",y por ello no hubo avances en el caso.

Uno de los testigos que presenciaron los hechos, relató que la secretaria Lazo gritó y ofendió a la víctima y la amenazó con una sanción, además le informó que su plaza ya estaba disponible porque a "ella nadie la quería".

Aparte de este altercado, el Sindicato también denunció que varios de sus miembros directivos están siendo víctimas de persecución por las denuncias que han estado realizando en contra de varias autoridades de la institución.

Aseguran que los abusos de poder están siendo realizados por varias autoridades dentro de la institución. Otras denuncias que hicieron son el alza de salarios, altos bonos y prestaciones que están recibiendo las jefaturas donde, según dijeron, varios no cumplen con los requisitos idóneos para el cargo.