Sindicato de Medicina Legal se opone a autopsia de Óscar Méndez y cuerpo es llevado a capilla donde Ejército sitió sin dar explicaciones

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) bloqueó este viernes (03.04.2020) la entrada principal a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, en San Salvador, para manifestarse en contra de la autopsia que se le pretendía realizar al cadáver de Óscar Méndez.

Méndez es la persona que fue reportada el pasado jueves como fallecida por el Gobierno salvadoreño cuando cumplía el protocolo sanitario de cuarentena en un hotel de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, en La Libertad.

Los sindicialistas apuntaron que el protocolo que la dirección general de Medicina Legal autorizó para realizarle el examen al cuerpo es "sospechoso" y puede poner en riesgo la salud de los médicos, auxiliares de autopsia y motoristas encargados de realizar el procedimiento.

El grupo de trabajadores partió del supuesto de que en principio no sabían a quién correspondía el cuerpo que iba a ser examinado por personal de la institución, aunque luego se confirmó que el cádaver es de Óscar.

"No se nos está otorgando el protocolo que nos corresponde a los trabajadores para poder hacer el levantamiento, en el que se nos dice el nombre de la persona fallecida, el lugar donde ha fallecido para poder desarrollar el levantamiento", apuntó Rowal Solórzano, miembro del SITTOJ.

"Resulta que de manera sospechosa la autoridad de Medicina Legal Ordena a los trabajadores a que vayan a hacer el reconocimiento de una persona que venía remitida del hospital Saldaña. Ustedes saben que es el mayor foco de contaminación que hay por el covid-19. Entonces, nuestra idea es que esa persona que falleció por covid-19", agregó.

SITTOJ confirma el bloqueo de entrada al Instituto de Medicina Legal (IML) porque autoridades han ordenado realizar una autopsia a Óscar Méndez, quien murió en un hotel de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Han tapado la entrada de las ambulancias y esperan llegue @TrabajoSV, agrega pic.twitter.com/iW1TYOyT3M — LPGJudicial (@LPGJudicial) April 3, 2020

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró que Medicina Legal no actuó de oficio en este caso, ya que procedió con base en un requerimiento fiscal presentado para realizarsle la autopsia al cuerpo de Óscar.

"El Instituto de Medicina Legal, 'Dr. Roberto Masferrer', recibió esta mañana el requerimiento de la Fiscalía General de la República para realizar los actos urgentes de comprobación del levantamiento y reconocimiento de persona fallecida que se encuentra en una funeraria de San Salvador, procedente del Hospital Saldaña", afirmaron las autoridades de la CSJ.

El Ministerio de Salud informó que Óscar Méndez murió a causa de un paro respiratorio y no por la neumonía que causa por el nuevo coronavirus, después de tener fiebre durante varios días y no recibir el auxilio adecuado de las atoridades.

Como Ministerio de Salud informamos: pic.twitter.com/8g8Ls5Skoa — Ministerio de Salud (@minsalud) April 2, 2020

El cuerpo fue trasladado luego al hospital José Antonio Saldaña, ubicado en la calle a los Planes de Renderos, donde se recibió el requerimiento para practicarle la autopsia en las instalaciones del Medicina Legal. El cuerpo finalmente no ingresó a Medicina Legal y fue llevado a una capilla en San Salvador.

Foto: Éricka Chávez

El lugar donde fue llevado el cuerpo es Capillas Memoriales, en San Salvador, donde, desde horas de la mañana, el Ejército sitió por unas horas los alrededores del lugar. En el sitio tambien estuvieron presentes autoridades de Salud, quienes hasta ahora no han brindado mayores detalles al respecto.

Foto: Éricka Chávez

De manera preliminar, se conoció que las autoridades de Salud ingresaron a realizarle la autopsia al cuerpo que no se le pudo practicar en Medicina Legal. Posteriormente fue trasladado a un cementerio donde fue sepultado.

Fuerte dispositivo militar se encuentra en los alrededores de una funeraria capitalina. Manténgase pendientes de nuestras redes sociales, en breve le daremos más información. #N4V pic.twitter.com/eAOoj138jW — Noticias 4Visión (@noticias4vision) April 3, 2020

La Fiscalía General de la República indicó a través de su cuenta de Twitter que ya se ha abierto una investigación al respecto para esclarecer responsabilidades.

"FGR informa que desde el día ayer, se ha iniciado investigación en relación al caso de fallecido en hotel situado en Antiguo Cuscatlán. Para no no revictimizar a la familia doliente, no se brindarán más detalles del caso por el momento", apuntó.