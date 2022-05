Sindicato de docentes denuncia bajas pensiones en El Salvador

Bases Magisteriales denunció las bajas pensiones que recibe el magisterio nacional y aseguró que, hasta la fecha, el Gobierno no los ha tomado en cuenta para discutir y consensuar una reforma previsional.

El sindicato de docentes denunció que las bajas pensiones han impedido que unos 5,000 docentes se jubilen, a pesar de haber cumplido los requisitos para retirarse de la vida laboral. “¿Por qué no se pensionan? ¿Será porque les gusta ejercer la docencia? No, no se pensionan por las miserias de pensión y hambre que les asigna el sistema”, señaló Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales.

Villegas agregó que los docentes están recibiendo $307 mensuales de pensión. “Nuestra petición, nuestra exigencia, es el 75 % de salario que devenguen en ese día, ese mes que el docentes decida pensionarse”, apuntó. Es decir, que la pensión sea equivalente al 75 % del último sueldo devengado en la vida laboral de la persona.

El representante de la gremial también lamentó que hasta la fecha no hayan sido tomados en cuenta por el Gobierno para sostener una reunión sobre las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), a pesar de haber solicitado audiencias.

El 26 de abril de este año, varios sindicatos enviaron una carta dirigida a Nayib Bukele para pedirle que los incluya en las discusiones sobre el tema. Además, el 4 de febrero varios sectores participaron en una marcha, liderada por los sindicatos de docentes, para exigir, entre otras cosas, la reforma previsional prometida por Bukele el 15 de septiembre del 2021.

El 1 de mayo pasado, funcionarios del Gobierno dijeron a sindicatos de varios sectores que realizarán consultas con cada uno para construir la reforma de pensiones.