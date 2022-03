Sindicato de trabajadores protesta frente a Asamblea Legislativa contra agresiones patronales a Derechos Humanos

Sindicatos de trabajadores se concentraron esta mañana frente al portón sur poniente de la Asamblea Legislativa para manifestarse contra las agresiones patronales a los Derechos Humanos, especialmente sufrida por mujeres.

Con pancartas en mano, mujeres miembros de los sindicatos se pronunciaron exigiendo mayor estabilidad laboral y salarios justos, esto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

"Mujer, practica la justica, ama la misericordia y solo humillate ante Dios", "Mujer, Dios te hizo delicada como una flor y fuerte como un roble, eres única", decían algunos de los mensajes plasmados en los rótulos.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

La violación a sus derechos, la explotación laboral y la opresión a la mujer fueron catalogados por asistentes a la manifestación como el enemigo principal a erradicar dentro de las empresas públicas y privadas de El Salvador.

"La clase trabajadora organizada ha sido arremetida permamentemente por todos los Gobiernos de todos los colores. Estamos luchando por erradicar al enemigo", expresó Sonia Viñerta, secretaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS).

Sonia Viñerta, Secretaría de la Mujer de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), exige respeto a los derechos de las trabajadoras en el marco del Día Internacional de la Mujer. pic.twitter.com/eIKHdrefPF — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 8, 2022

A la manifestación también se hicieron presentes empleados de la alcaldía municipal de Mejicanos, quienes denunciaron el despido injustificado de varias personas.

Sara Pavón, empleada despedida de dicha municipalidad, explicó que su contrato no fue renovado por no seguir un lineamiento que le fue ordenado; este consistía en interponer una denuncia en contra de secretario General del sindicato por acoso, algo que Pavón aseguró ser falso.

"Me dieron un documento que no lleva firma ni del alcalde ni del gerente, solo lo ha autorizado el jefe de Recursos Humanos, es toda la documentación que me han dado", explicó la empleada.

#ElSalvador | Sonia Pavón fue despedida de la alcaldía de Mejicanos, y se une a la protesta para reivindicar su derecho al trabajo. pic.twitter.com/A4fHlW2exN — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 8, 2022

Ante la presencia de las personas, elementos de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada colocaron barricadas frente a la entrada principal del Palacio Legislativo para impedir el avance de los manifestantes.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

