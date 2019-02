Sindicato mantiene cierre indefinido del Zoológico Nacional

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SITRAMEC) reiteró este domingo que mantendrá bloqueadas las visitas al Zoológico Nacional en protesta por supuestas violaciones a derechos laborales y "malas prácticas" del director del parque nacional, Vladlen Henríquez.

"El cierre es de carácter indefinido ya que se están generando varias violaciones a los derechos de los trabajadores por parte del director. Se les está violentando su derecho a su descanso y en lugar de negociar con ellos para que puedan descansar el director se cierra de forma intransigente. Lo que hace es llamados de atención con copia a su expediente sin el conocimiento de los compañeros", declaró Óscar Orellana, secretario de organización.

Aseguraron que el director no respeta la jornada de 40 horas laborales a la semana y no les reconoce el pago de horas extras o descansos. Sostuvieron que él ofrece un trato diferenciado para sus allegados en el pago de horas extras del 200 %, mientras que a otros trabajadores se les cancela el 100 %. No están permitiendo el acceso al parque, pero sí garantizando la alimentación y el cuido de los animales.

"Tenemos varios compañeros que no se encuentran aquí presentes (en la protesta) porque en este momento todavía están en sus tareas dando alimentación y el cuido de los animales", dijo Orellana.

Cierre. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura asegura que mantendrá el cierre del zoológico de forma indefinida.

Negligencia

Los sindicalistas, además, denuncian que existe negligencia de los directores y su equipo técnico en la atención de los animales y aumento de muertes.

Según "cifras negras" que detallaron en un comunicado, entre enero de 2014 a enero de 2019 han muerto 146 especímenes. "Todo animal que llega a la clínica del parque Zoológico Nacional muere", dice el comunicado.

Una de las exigencias al Ministerio de Cultura es pedirle al director que deponga su cargo.