Sindicato no cesa protestas

El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA) continuó ayer las acciones de protesta contra la administración, después de que la semana pasada fue notificada la suspensión sin goce de sueldo para los 11 directivos del sindicato y 40 empleados más, como parte del proceso de despido que las autoridades han iniciado en el Juzgado de lo Laboral de Santa Ana.En esta ocasión, el sindicato santaneco recibió el apoyo de organizaciones afines y marchó por las principales calles de la Ciudad Morena, hasta llegar frente a la fachada principal del palacio municipal, donde se apostó por varios minutos.Los sindicalistas reventaron morteros, uno de los cuales fue lanzado a la ventana del despacho municipal y quebró una ventana.Además, durante esta acción, varios de los que participaban en la protesta agredieron verbal y físicamente a empleados del Departamento de Comunicaciones de la alcaldía, obligándolos a retirarse.Previo a la marcha, los protestantes se concentraron en el redondel Monseñor Romero, donde anunciaron que continuarán con las acciones de hecho y legales contra el concejo municipal.César Polanco, secretario de Conflictos del sindicato, dijo que se mantienen a la espera del proceso anunciado por la administración, pero que también como gremial interpondrán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Organización Internacional del Trabajo, ya que consideran que las acciones de la administración atentan contra la libertad sindical.“Se nos han violentado muchas cuestiones y eso es lo que estamos exigiendo. A partir de la notificación, nos activamos para hacer todas las situaciones legales correspondientes, de poner las denuncias a escala nacional como internacional”, dijo.Polanco agregó que desconoce si la alcaldía ya hizo efectivas las notificaciones a todos los empleados que había anunciado, pero que hasta ayer por la tarde no habían sostenido ninguna reunión con representantes del concejo, y añadió que la comisión entablada no es de carácter de diálogo, sino para coartar la libre sindicalización.“Están esperando que lleguen los compañeros y que digan que ellos no han participado en la actividad sindical. Es una coacción la que están haciendo y es un delito también que lo vamos a denunciar ante la Fiscalía. Este día vamos a ir a interponer todas las denuncias”, afirmó.Por su parte, el regidor santaneco Enrique Guerra Alarcón lamentó las acciones hechas durante la protesta y dijo que la administración está actuando apegada a derecho y siguiendo los procesos establecidos en la ley.El regidor sostuvo que como parte del proceso de despido iniciado en el Juzgado de lo Laboral, una vez el juzgado acepte el anticipo de pruebas, que fue hecho la semana pasada, la administración tiene facultades para notificar la suspensión sin goce de sueldo para los empleados.Agregó que dentro de este proceso los empleados tienen 72 horas después de notificados para desvirtuar los señalamientos y que la administración puede suspender el proceso en su contra. Sin embargo, aclaró que pasado ese tiempo la alcaldía debe presentar la petición oficial de despido contra los empleados ante el tribunal, lo que realizaría este día.