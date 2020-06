Sindicato pide que retiren área de covid-19

El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales instó al Gobierno a que poco a poco se desaloje este centro asistencial de pacientes que son atendidos por covid-19, al tiempo que también urgió que se les dote del equipo médico necesario para atender la pandemia que sufre el país.

En un comunicado la gremial de doctores asegura que no tienen "ni mascarillas certificadas ni validadas medicamente" y aseguran de que si las medidas de bioseguridad no son cumplidas, no están obligados a dar atención a los pacientes con coronavirus.

Una de las peticiones es "dejar libre nuestro hospital para que podamos atender a los pacientes de otras patologías que por falta de atención están muriendo en silencio y con resignación en sus casas, solos, con sus familias".

El sindicato admite que por 30 años no se le dio la atención adecuada al sistema de salud, pero también asegura que con el nuevo Gobierno no hubo una comisión de transición ni se hizo una evaluación por lo que se entregó el manejo a mucha gente con falta de experiencia.

Finalmente también hacen un llamado a la población para guardar todas las medidas de seguridad necesarias, pues en caso contrario el sistema de salud no tendrá la capacidad de atención.