Sindicato protesta y da lista de exigencias

Empleados sindicalizados de la Alcaldía de Ahuachapán protestaron ayer frente al edificio municipal exigiendo un aumento del 10 % del salario, dotación de implementos de trabajo para empleados de diferentes áreas, un seguro de vida de $5,000 y la integración de trabajadores eventuales a ley de salario.

Las exigencias fueron planteadas por los miembros de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán (ASITMA), aunque las acciones de protesta no afectaron los servicios que la comuna ofrece a la ciudadanía.

Facundo Rosa, secretario de ASITMA, explicó que los sindicalistas presentaron 14 exigencias al alcalde Abilio Flores y al concejo municipal, pero que luego de dos horas de reunión con el jefe de la municipalidad solamente se concretó otra para octubre.

"Hemos discutido cerca de 13 puntos, pero los más importantes son relacionados con temas económicos, y en ese sentido no hemos tenido una respuesta favorable para los trabajadores. Por parte del señor alcalde hemos llegado a un acuerdo para reunirnos en la primera semana de octubre, para hacer otra propuesta donde nos acompañará el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría (de Derechos Humanos), para que se llegue a un acuerdo real", informó el dirigente sindical.

Rosa advirtió que, si en ese nuevo encuentro con las autoridades no se logra un acuerdo que favorezca a sus intereses, se realizarán otro tipo de presiones, hasta lograrlas.

"No nos vamos satisfechos, no tenemos ningún acuerdo. Quedamos pendientes. Si esto no se da en término de dos semanas, será necesario hacer otras acciones de hecho", comentó Rosa.

Por su parte, el alcalde Abilio Flores señaló que las principales exigencias de los sindicalistas se podrían cumplir si se logra una mejora en los ingresos a las arcas municipales.

"No queremos tomar un compromiso que luego no podamos cumplir; recordemos que los ingresos dependen de los contribuyentes y de la empresa privada. Si mejoramos los ingresos, obviamente podemos apostarle a otras prestaciones adicionales", dijo.

Añadió que, de concretarse el aumento del 10 % a los 450 empleados de ley de salario, más 100 eventuales, significaría un desembolso mensual de $12,000.

El alcalde Flores recordó que, además de buscar fondos económicos para mejorar las prestaciones a los trabajadores de la municipalidad, también se debe cumplir con pagos mensuales a otras instituciones. "Hay una diversidad de responsabilidades", recordó.

demandas presentó el sindicato a las autoridades municipales.