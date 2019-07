Sindicato suspende labores en alcaldía

El Sindicato de Trabajadores de la alcaldía de Cojutepeque (SITRACOJ), Cuscatlán, mantiene suspensión de labores luego de que, según dijeron ayer, no se cumplieran acuerdos establecidos en octubre del año pasado con la jefa municipal Lili Bello de Perdomo, y el concejo plural.

Los protestantes aseguran que se les prometió un aumento salarial de $50 a todos los empleados, misma cantidad que también sería incrementada a bonos que reciben en la institución y que habrían sido presupuestados para el presente período.

Asimismo, señalan que la dotación de herramientas de trabajo para el personal de recolección de desechos sólidos, como botas, mascarillas, guantes y otros, no han sido entregados pese a que era parte de las demandas de mejora plasmadas en el acta que firmaron las partes.

"El concejo plural no tiene interés de resolver la problemática, creemos que es una mala administración cuando nos dicen que no hay ningún beneficio para los trabajadores. Resolvieron que nos darían $50 de aumento en enero y del bono en junio, pero hasta el momento no hay nada", expresó José Munguía, secretario general del SITRACOJ.

La suspensión de labores afecta a todas las dependencias, incluso al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), según Munguía, quien dijo que son conscientes de las implicaciones por la no prestación de servicios a los habitantes.

"Pedimos disculpas al pueblo cojutepecano, pero la alcaldesa y el concejo no nos dan alternativas. Lo único que dicen es que no hay fondos, pero ¿cómo para contratar servicios profesionales innecesarios, asesores, y hacer eventos sociales sí tienen?", dijo.

Se buscó la posición de la alcaldesa De Perdomo, pero en la alcaldía informaron que no se encontraba. A través de un comunicado oficial en Facebook llamaron a los cojutepecanos a "hacer equipos de trabajo y unirse a la campaña ‘Cojute se mueve limpio y libre de enfermedades’".

También solicitan "no sacar la basura a la calle, ayudar a mantener limpias las aceras".