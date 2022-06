Sindicato y alcalde sin acuerdo de bono

El alcalde de Usulután, Luis Ayala, mantuvo su postura de reducir el bono anual de $350 que desde el 2013 se les entrega a los empleados municipales. Según el alcalde, no hay fondos en la alcaldía para pagarlo.

Ayala y miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de Usulután (SITRAMUS) fueron citados el viernes anterior en el Ministerio de Trabajo, en San Salvador, para tratar el tema, pero el alcalde no se presentó y envió a una comisión.

"La comisión dijo que el informe de la reunión se lo harían llegar al alcalde para presentarlo al concejo plural. El Ministerio les sugirió que respetaran el tiempo en que se ha estado dando el bono, que es desde el 2006" dijo Diana Amaya, secretaria general de SITRAMUS.

Según el sindicato, en 2006 se acordó un bono de $175, el cual fue duplicado a $350 en el 2013. Al respecto, el alcalde dijo "nosotros somos insostenibles (alcaldía) y por eso no se presupuestó el bono para este año, porque la alcaldía no tiene la capacidad. El bono no existe como obligación en artículos de ley", dijo.