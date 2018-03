Sindicatos advierten que seguirán problemas

Lee también

Trabajadores administrativos y médicos que forman parte del Ministerio de Salud (MINSAL) de El Salvador, así como de diversos sindicatos, no visualizan un buen 2017 para esta cartera de Estado. Creen que continuará la situación que se vivió a finales de 2016, y advierten que este será un año bastante difícil para trabajadores y usuarios de la red pública de salud.“Vemos que este va a ser un año en donde va a haber mucho conflicto, en donde no se verán satisfechas las necesidades de la población salvadoreña, en cuanto a los medicamentos y una mejora en la atención de salud. Creemos que es necesario que las autoridades se detengan y vean cómo pueden abrir una mesa de diálogo con los trabajadores. De lo contrario, se va a dar lo mismo que el año 2016”, dijo Silvia Navarrete, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD).Y es que los gremios de trabajadores mostraron durante específicamente en septiembre, octubre, noviembre y diciembre su descontento por la postura de los titulares de Salud, por no incluir el escalafón en su 100 %. Por ello es que sostienen que este año –al no aprobarse el presupuesto 2017 y que el MINSAL mantiene la postura de continuar con la negativa de no dar y cumplir esta ley– no habrá mucha diferencia y los problemas podrían agravarse.“El Gobierno ha tomado una actitud represiva contra los trabajadores y ya no se diga con los sectores que tienen algún tipo de organización. Vemos la acción intimidatoria de aplicar descuentos, medidas coercitivas, intolerancia de algunos jefes, por lo que creemos que es una directriz particular dentro del ministerio”, comentó el doctor Andrejulio Gregori, médico del Hospital Zacamil.Respecto a la ley del escalafón, los trabajadores esperan que el Gobierno recapacite sobre la entrega de ese 100 % del derecho que tienen. Además, dicen estar conscientes de que es necesaria la reforma a la ley, porque no es equitativa.Álex Carballo, secretario de organización del Sindicato del Hospital Bloom (SITHBLOOM) y miembro de la Unión de Sindicatos de Salud que pertenecen a la Unidad Sindical de Trabajadores de la Salud Pública (USTRASPES), reiteró: “Como trabajadores no hemos estado cerrados a la reforma, vemos que no es equitativa. Desde 2013 venimos planteando que la reformemos. Nos preocupa que la ministra dice que debe haber una reforma, que aún no la tienen, que llamarán a los sindicatos, pero que ellos no tienen prisa. Si ellos quieren que se elabore, por qué no empezamos ya a que se elabore para 2018 y no esperar a septiembre”.Por su parte, el doctor Gregori destacó: “En los gobiernos de ARENA era más fácil dialogar con las autoridades. Lastimosamente, en el caso de los gobiernos de izquierda, en este caso del FMLN, son autoritarios, impositivos, lo cual lo estamos viendo con la situación del escalafón”.