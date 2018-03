Sindicatos arrecian con las medidas de presión al Gobierno

Lee también

Los sindicatos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Seguridad, entre otros, mostraron su total rechazo ante lo que calificaron de una “manipulación demagógica” de la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017.“En el proceso de aprobación del presupuesto 2017 hay razones alejadas de la realidad, que nada tienen que ver con la legalidad, los derechos laborales o con el bienestar de la población. El interés de aprobar el presupuesto y el acompañamiento político lleva implícita la intención de favorecer a sectores que se pliegan al partido de Gobierno, para generar votos en las elecciones”, dijo el médico Andrejulio Gregori.Los sindicalistas lamentaron y criticaron el accionar de los diputados de los partidos de oposición GANA, PCN y PDC, quienes les habían dado su palabra de no apoyar ni aprobar un presupuesto en donde no se cumplieran al 100 % las demandas y los derechos de los trabajadores.“Repudiamos la conducta de los partidos ‘taxis’, que habiendo expresado públicamente que no votarían por un presupuesto desfinanciado, dieron sus votos por un presupuesto que incorpora únicamente $1,000 para pagar las pensiones para 2017... Y los $52 millones que van a ver dónde los encuentran. Es un irrespeto para los salvadoreños”, dijo Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD, enfatizó en que hay una clara “violación a los derechos constitucionales de los trabajadores de Salud pública, ya que en el artículo 12 de la ley del presupuesto aparece que se está violentando la ley del escalafón, ya que se está programando $15 millones para cubrir ‘supuestamente’ al 93 % de los trabajadores... Lo cual significa una violación al artículo 52 de la Constitución de la República, que dice que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables”.Los sindicatos han puesto a trabajar a sus abogados, para analizar las demandas que se van a presentar en los próximos días.Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador, 30 de Junio (SEJES), sostuvo que los diferentes gremios siguen contemplando la huelga general, la cual se está planificando.“Estamos trabajando para golpear duramente al sistema y hacerles entender que con los trabajadores no se juega. Este país va a un caos tremendo... No descartamos que la insurrección social se llegue a dar en este país por los temas gravísimos en contra de los trabajadores y de la sociedad salvadoreña”, dijo Quinteros.