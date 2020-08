Sindicatos de ANDA cuestionan los casos excepcionales

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la ANDA (SITRAANDA) cuestionaron los casos excepcionales en la política de las gratificaciones. "Sobre estos casos, no nos pareció, ya que solo el personal de confianza tiene derecho a recibir el pago inmediatamente, y se supone que todos somos iguales", dijo un miembro del sindicato.

Personal de la ANDA piensa que posiblemente haya algún cambio de presidente en la institución y sospechan que a las personas que son de confianza posiblemente las destituyan también. "La mayoría de gente que está a la par de él (Fréderick Benítez, presidente de ANDA), tiene salarios grandes, son puestos de gerencia y jefaturas, entonces a ellos inmediatamente le darán su salario sin presentar solvencia".

Esto es lo que cuestionan los trabajadores ,ya que para ellos es injusto que a esas personas les den inmediatamente su gratificación sin presentar la solvencia, mientras que para el resto de los trabajadores el trato es otro, y no pueden reclamar esos montos de retiro sin la respectiva presentación de una solvencia. "Eso no nos pareció bien, porque, al final, es a esa gente a la que tienen que investigar más para que se pueda ir de ANDA". Dijo una fuente que pidió no ser citada.

Otro punto que cuestionaron es el que se refiere al personal que tiene faltas en su expediente, ya que indagaron que, al final, eso podría causar problemas.