Sindicatos de Salud anuncian marcha para el próximo jueves

Trabajadores miembros de sindicatos del Ministerio de Salud (MINSAL) aglutinados en la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud Pública de El Salvador (USTRASPES) dieron inicio a las actividades en defensa del escalafón 2017, anunciando a su vez para el próximo jueves 12 una marcha como medida de presión.“La marcha tiene la intención de seguir ejerciendo presión al Ejecutivo, al Gobierno, a la Asamblea Legislativa misma para que se incorpore en el presupuesto el pago total del escalafón”, dijo Álex Carballo, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Hospital Bloom (SITHBLOOM), miembro de USTRASPES.A finales de 2016, los gremios de Salud plantearon la posibilidad de realizar una huelga a escala nacional si el Gobierno no cumple con la entrega del 100 % del escalafón.“Aún está en coordinación (la huelga), no se descarta, podría darse. Vendrían a sumarse otros sectores que también están presionando para que se den prestaciones en otras carteras de Estado”, detalló Carballo.En una protesta realizada ayer en las afueras de la Asamblea Legislativa, condenaron el actuar de la ministra de Salud, Violeta Menjívar, por mentir ante los medios de comunicación por garantizar el escalafón para los trabajadores que ganan menos de $1,500 cuando –dijeron– ella bien sabe que no está garantizado eso ni el presupuesto.Durante la manifestación, los sindicalistas instaron a los partidos políticos ARENA, GANA, PCN y PDC a que mantengan lo manifestado a ellos: no dar sus votos en el presupuesto general de la nación si no se contempla el pago total del escalafón para los trabajadores de Salud.“De no darse (escalafón en un 100 %), nosotros estamos prácticamente activando las alarmas y alertas a escala nacional, y nos reservamos el derecho a hacer una huelga general nacional, ya que se van a unir otras organizaciones sindicales que están con Salud y esto va a ser un caos si no se aprueba en un 100 % el escalafón para los empleados de Salud”, enfatizó José Mauricio Ganuza, secretario de Organización y Estadística del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SITMSPAS), también miembro de USTRASPES.Además, los trabajadores que forman parte de los sindicatos denunciaron el despido ilegal de siete empleados del hospital de Ciudad Barrios, acto ejecutado por la doctora Mayela Carballo, directora del centro asistencial, quien dejó –injustificadamente– sin salario de diciembre y aguinaldo a esos empleados.