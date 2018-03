Sindicatos dicen que GANA, PCN y PDC los traicionaron

Lee también

El jueves de la semana pasada los sindicatos del Ministerio de Salud (MINSAL) marcharon por las calles de San Salvador, para exigir el cumplimiento total al escalafón salarial 2017. Ese día los diputados de las fracciones legislativas de PCN y PDC les presentaron una propuesta de incremento de lo contemplado en el proyecto de escalafón, que está de $10.6 millones a pasar a $15.1 millones.Sin embargo, esta propuesta ya fue analizada por los sindicatos que forman parte de la Unidad Sindical de Trabajadores de la Salud Pública (USTRASPES), quienes aclararon que lo presentado por los legisladores no es una propuesta de modificación de ley, porque lo que han pedido es la suspensión de la aplicación de la ley para el ejercicio fiscal 2017.La propuesta de los diputados del PCN y PDC era la modificación al proyecto del presupuesto general para 2017, el cual se incluyera en el decreto del presupuesto general para complementar con $4,532,878.52 los $10,600,000 ya contemplados para la aplicación del escalafón de Salud, lo cual haría un total de $15,532,878.52.“Es una traición por parte de GANA, PCN y PDC, porque al final ellos públicamente lo manifestaron. Nosotros (como USTRASPES) no estamos de acuerdo con esa negociación política, porque eso es lo que ha sido, quienes han negociado el incumplimiento a una ley sin tomar en cuenta a los trabajadores han contradicho el discurso de respetar la ley de la República y exigir el cumplimiento a la ley del escalafón”, dijo Álex Carballo, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Hospital Bloom (SITHBLOOM).El 27 de octubre del año pasado, tras una gran marcha de trabajadores y sindicalistas de Salud, los diputados del partido ARENA se comprometieron en no aprobar el Presupuesto General de la Nación 2017 si en este no estaba incluido el escalafón en su totalidad. GANA, PDC y PCN también dieron su palabra de no votar por el presupuesto, en caso de que no esté incluido el pago del escalafón de salud para este año.“Vemos que los diputados han llegado a otro tipo de acuerdo, como siempre. Pero lo que más nos preocupa es la posición del partido GANA, que podría ser incluso que esté negociando la situación del expresidente Antonio Saca para dar sus votos a un presupuesto desfinanciado, ilegal e inconstitucional. Al final nos terminan dando la espalda a los trabajadores”, dijo Andrejulio Gregori, médico del Hospital Zacamil.Carballo agregó sobre los sindicatos: “Vamos a hacer las valoraciones para ver qué actividades podríamos hacer, incluso, las demandas después de la aprobación del presupuesto”.Gregori recordó que “el pueblo y los trabajadores” tienen muchas medidas de presión que ejecutar para hacer respetar sus derechos.“Tenga por seguro que el camino hacia la huelga general ellos mismos lo están generando. Nos quedan los caminos legales, aprovechando todavía la permanencia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, así como el compromiso de la Fiscalía General de apoyar todo aquello que está dentro de la institucionalidad. Eso también es una salida”.El Colegio Médico fijará una posición este día.