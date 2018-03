Sindicatos exigen a Bukele el pago de horas extras laboradas

Lee también

Por segunda vez en este mes, sindicatos de la Alcaldía de San Salvador protestaron contra el alcalde Nayib Bukele para exigirle el pago de horas extras que han trabajado en enero.El secretario del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Alcaldía de San Salvador (SEEMAS), Arturo Rodríguez, denunció que a los trabajadores que están en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad no les han entregado el monto correspondiente a las horas extras que han laborado; además, que les han descontado de planilla cuando han solicitado tiempo compensatorio.Junto a otros empleados municipales, desde tempranas horas los sindicatos cerraron la entrada de la Gerencia de Desarrollo Urbano situada entre la calle 5 de Noviembre y la carretera Troncal del Norte para exigir el pago del tiempo trabajado.Rodríguez dijo que habían tratado de hablar con el gerente Álvaro Ernesto O'Byrne Cevallos pero que no obtuvieron respuesta de él y que en la gerencia les dijeron que el problema no sería resuelto ahí, sino que en la oficina central de la alcaldía.Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, los sindicalistas estaban fuera de la comuna y cerraron el carril del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) como una medida de presión para ser atendidos.“El señor alcalde viene a robarle el salario a los trabajadores porque no les está pagando, los hacen trabajar y no les cancelan las horas extras, y cuando les dan tiempo compensatorio, lo que hacen es descontarles de planilla y eso es robo”, aseguró Rodríguez.Los sindicalistas señalaron que es desde el mes anterior que se está dando este fenómeno. Declararon que hay empleados a los que les deben hasta 90 horas extras y que tampoco se las han dado en tiempo compensatorio.Al respecto, LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener la versión de la alcaldía sobre el problema que denunciaron los sindicalistas. La jefa de Prensa, Jessica Rosales, dijo que hasta ese momento no tenían una contraparte porque no habían sido informados, pero que iba a consultar y que regresaría la llamada. Hasta el cierre de esta nota eso no había sucedido.La protesta terminó sin que fueran recibidos; sin embargo, se les dijo a los sindicalistas que el próximo jueves por la mañana iban a ser atendidos por las autoridades municipales correspondientes.A inicios de febrero, el mismo sindicato marchó hasta la alcaldía municipal para mostrar su descontento con la medida municipal de dejar en manos de una empresa privada el manejo de los mercados. Dijo en ese momento que eso era privatizar algo municipal. También denunció que desde 2015 los empleados no reciben prestaciones laborales.Ayer los miembros del sindicato reiteraron esa última demanda. Rodríguez dijo que no les han entregado uniformes ni zapatos que son necesarios para realizar los trabajos diarios. En la protesta de inicio de mes les dijeron que se los iban a entregar, pero aseguran que no ven indicios de que eso esté pronto a suceder.