Sindicatos: hay problemas por falta de presupuesto

El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (SIMEHR) denunció que se ha tenido un deterioro en los últimos años en la aplicación del presupuesto; para 2017, el del Hospital Nacional Rosales contará con $4 millones menos que el de 2016, por lo que la atención y la salud de los pacientes se han visto afectadas.Ejemplo de ello es que el Servicio de Nefrología del hospital contó en 2016 con un presupuesto desfinanciado. “El Servicio de Nefrología, que es el que más consume insumos, medicamentos sobre todo para diálisis, tiene un presupuesto real para el año y este (al no aprobarse el de 2017) es de $4.5 para dar un tratamiento óptimo de diálisis para los pacientes. El año pasado se nos asignó un 40 % menos... insuficiente para cubrir los programas”, dijo Ricardo Leiva, jefe de Nefrología.Los médicos del Hospital Rosales hicieron el llamado al Gobierno a no usar con finalidad política las necesidades de las instituciones de salud, de los pacientes y de los trabajadores; además, destacaron el desfinanciamiento progresivo en los últimos años.El doctor Leiva detalló que para este año se les han asignado $1.8 millones menos para funcionar. “Se debe a proveedores, se está recortando la comida de los pacientes, habían contratado limpieza privada, vigilancia privada armada. Realmente estamos en una crisis: ahorita que empieza el año estamos viendo la punta del iceberg; de aquí a seis meses no sabemos qué va a pasar”.Dicen que esta situación que se avecina es independiente de si se aprueba el presupuesto, no solamente por el tema del escalafón, sino de medicamentos, obras públicas y otros sectores.Otros sindicatos también se manifestaron por la aprobación de un presupuesto general de la nación en el cual se incluya el 100 % del escalafón de Salud, del Ministerio de Educación (MINED) y de Seguridad. Estos no descartan que de no cumplirse sus demandas, haya una “huelga general revolucionaria”.Leiva recordó que en 2016 se generó una polémica por la utilización de los catéteres rígidos en diálisis peritoneal. “Vamos a tener que poner más catéteres rígidos, que es lo más barato que hay en diálisis peritoneal. No podemos implementar programas como la diálisis ambulatoria, y ya teníamos 150 pacientes en sus casas haciéndose diálisis... Hemos reducido a 90 porque no tenemos presupuesto, lo que significa que esos pacientes están regresando al hospital a ocupar los tratamientos obsoletos. Para tener más pacientes, lo que hacemos es quitarles tiempo”, dijo.Denunciaron a su vez que del programa de trasplante renal –que debería ser el principal objetivo del Ministerio de Salud– no hay nada. No hay medicamentos para los pacientes trasplantados: micofenolato emofetilo, que es medicamento de punta, no hay desde hace cuatro meses.Ante esta situación, en la que está en juego la salud de la población, los medicamentos y el escalafón de los trabajadores del MINSAL, el Colegio Médico de El Salvador dijo apoyar de manera irrestricta todas las demandas que el sector salud ha realizado.El presidente del Colegio Médico, Juan Antonio Tobar, señaló que el gremio médico ha estado en defensa y sosteniendo “un sistema de salud que poco a poco cae en una situación de desastre”. Además, llamó a los diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC a que “cumplan con la promesa que hicieron, porque es de justicia, y que luego, si se presenta la necesidad de algún tipo de modificación, que se haga utilizando los canales legales”.El secretario general del SIMEHR, Alcides Gómez, recalcó: “Hace un año nos atrevimos a decir que el sistema de salud está en una fase de calamidad”.