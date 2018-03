Sindicatos piden ser escuchados por MINSAL

Lee también

Los gremios de Salud que pertenecen a la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadoras y Trabajadores de Salud Pública de El Salvador (USTRASPES) presionaron a las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) afuera de sus instalaciones centrales.Presionaron durante toda la mañana para que fuera recibida una comitiva que representa a los sindicatos para hacerles ver, frente a frente, a los titulares su inconformidad en la distribución de los $15 millones aprobados por la Asamblea Legislativa en el Presupuesto General de la Nación 2017, destinados para el escalafón de MINSAL.Además, mostrarles a las autoridades de Salud su inconformidad con la disposición de que los $15 millones fueran distribuidos en el 93 % de los trabajadores: el personal con salario individual menor a $1,000 recibirá un incremento salarial de 5 %. Personal con salarios entre $1,000 y $2,000 recibirá incremento salarial de 4 %.Ayer, un grupo considerable de miembros de sindicatos, así como de trabajadores, ejercieron presión en las afueras del MINSAL, donde, además de vociferar sus molestias y demandas, explotaron morteros de gran potencia.Representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) estuvieron desde el inicio de la concentración y fueron quienes mediaron para que las autoridades les atendieran; sin embargo, luego de una hora les confirmaron a los sindicalistas que la reunión no se iba a poder dar, ya que ni la ministra de Salud ni sus viceministros se encontraban en el MINSAL.El personal de MINSAL que recibió a la PDDH aseguró que mañana les darían respuesta si iban a ser recibidos. Sin embargo, dijeron desconocer que el 25 de enero USTRASPES envió una solicitud de audiencia con la ministra de Salud, Violeta Menjívar.“Nosotros seguimos en pie de lucha exigiendo que se cumplan los porcentajes del escalafón, que es el 8 % a los que tienen más de cinco años de trabajar en la red de Salud; y es el 5 % a los que tienen menos de cinco años. Así está la ley. Si el viernes no hay respuesta concreta, vamos a empezar con las acciones a escala nacional”, dijo Álex Carballo, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Hospital Bloom, (SITHBLOOM), miembro de la USTRASPES.Los gremios hicieron el llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa –a los que les señalaron y reprocharon la aprobación de un presupuesto desfinanciado– que interpelen a Menjívar y le exijan que cumpla con los porcentajes del incremento salarial establecidos en la ley del escalafón.“Esta semana esperamos noticias de parte de la ministra, de lo contrario estaríamos entrando en actividades en los próximos días. Que no nos dé miedo la coacción de las jefaturas, que no nos dé miedo que digan que nos van a descontar; estamos luchando por una cosa importantísima”, reiteró Marielos Pleitez, miembro de SITHBLOOM.Los miembros de los sindicatos lamentaron que la titular del MINSAL es una funcionaria que no está abierta al diálogo, ya que cuando se pide hablar con ella nunca está; dijeron que Menjívar tiene actitud prepotente y autoritaria.“Impuso el escalafón antes de que se aprobara el presupuesto; luego puso un techo de $1,5000 que por la lucha llegó a $2,000, y ahora a imponer los porcentajes que a ella se le plazcan en concepto de escalafón y excluir el artículo 12 de la ley del escalafón cuando aún no se ha sentado con los trabajadores de Salud”, enfatizó Carballo.