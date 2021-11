Sindicatos temen que el MINED anule elecciones para juntas y tribunales de la carrera docente

Cinco sindicatos de docentes solicitaron este martes al Ministerio de Educación (MINED) restablecer las reuniones de la Comisión Central Electoral, encargada del proceso de elección de Juntas y Tribunales de la Carrera Docente.

Las organizaciones explicaron que la reunión de ayer por la tarde quedó inconclusa, luego que los representantes del MINED en la Comisión se retiraran, llevándose consigo el padrón electoral de las elecciones, que están previstas para este viernes 26 de noviembre.

“Ayer, a las 3:00 de la tarde, los representantes del ministerio dijeron que recibieron órdenes de la ministra (Carla Hananía de Varela) para retirarse y llevarse el padrón electoral (...), porque lo iban a poner en resguardo”, dijo hoy el secretario de Bases Magisteriales, Jorge Villegas.

Según los sindicatos, los representantes del MINED se retiraron después de que la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio) también abandonara la comisión, por su inconformidad con el proceso.

El miércoles 17 de noviembre, ANDES denunció en el MINED la exclusión de sus candidatos que optaban a propietario y suplente del Tribunal de la Carrera Docente. Las cartas de este sindicato fueron eliminadas porque la Comisión Escrutadora Nacional concluyó que ambos buscan reelegirse, algo que está prohibido en el artículo 74 de la Ley de la Carrera Docente.

No obstante, ANDES sostiene que no se trata de una reelección, porque sus candidatos estuvieron anteriormente en cargos distintos al Tribunal, por lo tanto, su participación no viola el artículo 74. Ante la situación, ayer el sindicato declaró nulo el proceso “porque la Comisión Nacional carece de legalidad”, dijo Francisco Cruz, representante de la gremial.

Los otros sindicatos, entre ellos Bases Magisteriales, temen que el MINED anule el proceso de elección y por eso piden que se reanuden las sesiones de la Comisión Electoral.

Las juntas y tribunales forman parte de los organismos que administran la carrera docente. El Tribunal Calificador se encarga de evaluar a quienes aspiran a una plaza pública como docente, así como autorizar sus ascensos. Las Juntas y el Tribunal de la Carrera Docente se encargan de imponer sanciones.