Sismo magnitud 3.9 sacude zona central de El Salvador y le siguen réplicas

Un sismo magnitud 3.9 sacudió la zona central de El Salvador este martes por la mañana.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el sismo tuvo su epicentro en la zona norponiente de la capital y ocurrió a las 7:57 a.m.

El sismo se sintió con una intensidad de cuatro en las zonas cercanas al lugar de origen, con intensidad tres en el resto de San Salvador y La Libertad e intensidad dos en parte de Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango, La Paz y Cuscatlán.

"Debido al foco poco profundo que tuvo este evento sísmico y la magnitud alcanzada bajo el Área Metropolitana de San Salvador es que podemos esperar que el movimiento haya sido sentido bastante intenso por la población en esta zona, a pesar de haber tenido una magnitud de 3.9", explicó la directora del Observatorio Ambiental del MARN Celina Kattan.

El MARN reportó en Twitter otras réplicas a las 8:01 y 8:03 a.m. con magnitudes de 3 y 2.5, respectivamente. Sin embargo, desde las 7:57 a.m. en que ocurrió el sismo principal hasta las 8:33 a.m. se contabilizan un total de trece réplicas, de las cuales cinco han tenido magnitudes sensibles para la población, informó el sismólogo del MARN Fabio Alvarado.

Indicó que las magnitudes de las réplicas se sitúan entre 2.3, la mínima, y 3, la máxima.

Alvarado explicó que el origen de esta actividad sísmica es "un fallamiento local que atraviesa la capital en la zona poniente", en dirección de norte a sur.

A las 4:24 de la madrugada de este martes también se produjo un sismo en el municipio de Alegría, en el departamento de Usulután, que tuvo una magnitud de 2.6. Alvarado dijo que este fue un sismo aislado.

La Dirección General de Protección Civil llamó a tener precaución pero no reportó daños ocasionados por los sismos.