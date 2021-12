Sistema de Emergencias exige bonos por pandemia

Personal de enfermería, médicos y motoristas del SEM han trasladado a cientos de pacientes covid-19, afirman los afectados.

Más de 500 empleados del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), del Ministerio de Salud (MINSAL), denunciaron no haber recibido los bonos de $150 que el Gobierno prometió para el personal que está combatiendo el covid-19.

El año pasado, el Gobierno entregó tres bonos, pero los empleados del SEM aseguran que ninguno se vio reflejado en sus cuentas. "El presidente Nayib Bukele confirmó que el Gobierno entregará al personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) el bono de $150 correspondiente al mes de agosto, por el trabajo realizado en la contención de la pandemia de covid-19 en el país", dijo el 9 de agosto de 2020 la Presidencia de la República, en un comunicado. "Se trata del tercer bono que el Gobierno distribuirá a todo el personal del Ministerio de Salud, Policía y Fuerza Armada, el cual es adicional al salario", agregó en ese momento.

Trabajadores del SEM conversaron coneste periódico bajo anonimato, por miedo a perder sus empleos, afirmaron que no recibieron los bonos y también han tenido temor de indagar por qué no fueron incluidos. "Eso es bien complicado cuando uno trabaja para el Gobierno. Si usted hace alguna acción de esas, ellos piensan que uno está creando un sindicato. Es muy delicado. No es algo que podamos hacer, porque corremos el riesgo de perder el trabajo", dijo uno de ellos.

Otros sí han expresado públicamente su descontento, como se puede observar en los comentarios a un tuit que publicó la fracción de Nuevas Ideas el 30 de noviembre. Ese día, a las 11:29 de la noche, el partido de Nayib Bukele informó en Twitter que la Asamblea Legislativa avaló una retribución económica por las jornadas nocturas que realiza el personal de primera línea.

En un video que acompaña esa publicación, el diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, explica que la disposición transitoria "es un estímulo económico para todo el personal que ha tenido que trabajar en horarios nocturnos, rotativos, vacaciones; es personal que se ha sacrificado arduamente para poder mantener bajo control la pandemia. Son más de 8,000 los beneficiados (sic)".

"Los trabajadores SEM/MINSAL hemos realizado traslados covid de todo el país y en el año no hemos recibido bonos ni pagos de nocturnidades, sería justo que nos tomaran en cuenta", comentó en esa publicación una afectada. "Al SEM prácticamente solo lo han usado para trasladar a pacientes covid de punta a punta. Vemos ilógico que el presidente se tome la atribución de presumir el SEM solo para publicidad, cuando la realidad es que nos han excluido de todos los bonos", tuiteó otro.

El personal del SEM dijo trabajar turnos de 12 horas: empiezan de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde un día y de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana al siguiente. Luego descansan tres días. Trasladan a pacientes covid-19 desde todos los hospitales públicos hacia el Hospital El Salvador y otros como el Saldaña.

LA PRENSA GRÁFICA contactó al MINSAL para conocer la postura oficial sobre las denuncias. La oficina de comunicaciones dijo que haría las consultas pertinentes en el ministerio y la Secretaría de Prensa para ofrecer una respuesta a este periódico.