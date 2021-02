Sistema tecnológico hará prescindir de digitadores

Para realizar el vaciado de los resultados electorales el próximo 28 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prescindirá de los digitadores, pues el sistema informático que utilizarán para realizar el conteo, en una segunda etapa también irá consolidando los resultados de la elección.

"Sí, se suprime esa figura porque ya consolidamos digitalmente los datos, entonces, este sistema lo que permite es tener de forma rápida y preliminarmente en cada JRV la recolección de esos datos. Ya no tendría razón de ser porque hoy no hay actas por escrito, no van a existir actas por escrito, solo va a haber actas digitales", enfatizó el capacitador Jairo Rivera.

En anteriores elecciones, en el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE) ubicaban salones completos para el trabajo que hacían los digitadores, que eran las personas encargadas de vaciar los datos de las actas que transmitían desde los centros de votación a nivel nacional.

La próxima elección del 28 de febrero será la primera en la que habrá uso de tecnología en mesa y en la que el conteo de votos no lo harán de forma manual, si no de manera automatizada únicamente ingresando los datos de cada papeleta al sistema de registro.

La información que cada Junta Receptora de Votos (JRV) vaya almacenando van a transmitirla al servidor central para almacenar los datos.