Situación en El Salvador preocupa a todas las cancillerías, dice embajador de Unión Europea: "No somos interesados, no somos unos metidos"

El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, dijo este viernes en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que la situación actual del país por las acciones del 1 de mayo "ha provocado una preocupación en todas las cancillerías".

"No es bueno para la estabilidad del país y una construcción de la democracia salvadoreña", dijo, y agregó que es la "posición unánime" de la comunidad internacional, de países con democracias tradicionales.

Explicó que la preocupación de la comunidad internacional "no es por inmiscuirnos en un país soberano, sino porque El Salvador, como todas las naciones, está constituido por ciudadanos con derechos" y los países europeos, Canadá, Estados Unidos, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) "son amigos de El Salvador", como se ha demostrado con la cooperación existente.

Consideró que las opiniones de la comunidad internacional deben verse más bien como una "contribución positiva" ante lo que "muchos consideran un socavamiento del Estado de derecho".

"Los mensajes no deben caer en el vacío... no somos interesados, no somos unos metidos, somos gente que quiere lo mejor para El Salvador", insistió. Aclaró que sus declaraciones no son "en respuesta de lo que diga el presidente (Nayib Bukele), ni mucho menos", sino más bien "en respuesta a la opinión legítima de los salvadoreños que consideran que El Salvador es su casa".

"No estamos poniendo intereses por delante de valores", expuso.

Sobre la reunión privada a la que el Gobierno convocó al cuerpo diplomático en El Salvador, Bassols dijo que esta había sido programada en principio para el domingo 2 de mayo pero luego se pospuso para el lunes 3, por razones que desconoce.

"Nosotros acudimos muy contentos para escuchar el punto de vista del presidente (Bukele)", dijo, y calificó las "explicaciones" del mandatario salvadoreño como "interesantes y pertinentes".

"Acudimos muy complacidos, habiéndosenos dicho que era una reunión privada y nos pareció muy bien. Luego la reunión no fue privada y también me pareció muy bien", manifestó.

Aclaró que él está a favor de la transparencia solicitada respecto a las reuniones que sostiene el Gobierno con los embajadores, pero "teniendo en cuenta los usos de la diplomacia uno tiene reuniones privadas y públicas" que deben dejarse claras antes de que se realicen. "No es bueno que se diga una cosa y luego se diga otra. Yo no me molesté, porque es bueno que exista la máxima transparencia, pero uno debe saber a dónde va", consideró. Aclaró que si vuelven a convocar desde Casa Presidencial "acudiremos gustosos".

Por otra parte, añadió que que ante mensajes en redes sociales en los que ciudadanos manifiestan que "también sería bueno que (la transparencia) se aplicara en las compras públicas que están bajo reserva" o "que la transparencia se aplique a archivos del Mozote" no respondió porque no le corresponde. "Pero la transparencia es democráticamente saludable", reiteró.

Añadió que han estado "informando bien" a sus capitales porque se tiene un "contacto fluido con el Gobierno" y "leemos los periódicos y vemos televisión todos los días", de medios con distintos enfoques. "De canales como Canal 10, que fue por donde observé el debate del 1 de mayo, o más bien la ausencia del debate del 1 de mayo", dijo.

Indicó que han estado en contacto con Constitucionalistas porque, si bien como cuerpo diplomático no tienen opiniones sobre la constitución salvadoreña, tienen derecho a tener las opiniones de los constitucionalistas.

"Lo que no se podía hacer, de acuerdo con todos los constitucionalistas, es hacer cosas que no estaban en facultad de la Asamblea Legislativa, de suprimir magistrados con mandatos, algunos hasta 2027... y hacerlo no solo con dispensa de trámite, sino que además sacando toda posibilidad de decir por parte de los magistrados que no tuvieron siquiera posibilidad de expresar su punto de vista... no es posible que El Salvador amanezca con una cúpula judicial totalmente distinta", consideró.

Por último, Bassols dijo estar "convencido de que puede haber salida" y el Gobierno la conoce y es bueno aplicarla. En tanto, dijo que no le corresponde a él decir cuáles podrían ser esas salidas. "Estamos ante una posibilidad de que exista voluntad de encontrar soluciones para todos", expuso.