"Smartmatic cumplió su misión y corrigió": Cardoza

Las elecciones de alcaldes y diputados de este año fueron aprovechadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para probar el sistema coreano para la transmisión de resultados. El principal era el provisto por Smartmatic, empresa basada en Londres, Inglaterra, y el coreano era conocido como el "plan b", en caso de contingencias, explica el magistrado electoral Miguel Ángel Cardoza.

Esta provisión surgió a raíz del desastre de 2015, cuando al actual TSE administró las elecciones de alcaldes y diputados que organizó casi en su totalidad el anterior organismo colegiado. En ese entonces no se aprobó contratar a una empresa dedicada a la transmisión y entonces se improvisó.

En este año, no obstante, por falta de tiempo y presupuesto no se hicieron suficientes simulacros. Cardoza dice que se hicieron tres pruebas (dos parciales y una de estrés), pero no se incluyó a departamentos con más de 10 diputados, como San Salvador y La Libertad. A la larga, el sistema utilizado ordenó mal los resultados y después del diputado más votado (el número 1) no listó al segundo (el número 2), sino que el que tenía el número más cercano (1.1, o sea, 11, y así sucesivamente), de modo que el segundo más votado quedó hasta la posición 21.

"Smartmatic cumplió su misión y corrigió", reconoce Cardoza. Es más, señala que los resultados finales que arrojó Smartmatic coincidieron totalmente con el escrutinio final. Sin embargo, el magistrado asegura que se negoció un descuento por el daño a la imagen institucional del TSE, bajo la figura de "amigable componedor", contemplada por la Bolsa de Productos, que fue la instancia donde se realizó el contrato.