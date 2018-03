Sobre demanda de paquetes escolares ronda los 35,000

Lee también

La sobre demanda de los paquetes escolares para este año ya ronda los 35,000, informó ayer el Ministerio de Educación (MINED), que correspondería a los estudiantes que matricularon en enero y a inicios de febrero.El paquete se contrata con base en la prematrícula del mes de noviembre; pero se dijo que en muchas zonas del país hay padres de familia que matriculan a sus hijos a inicios de año o cuando iniciaron las clases, principalmente en la zona rural donde los escolares trabajan en tareas agrícolas como corta de café y caña.“Hasta la semana anterior, lo que tenemos es que hay una sobre demanda de 35,000 paquetes escolares y hoy están bastante ajustados los datos que nos presentan los directores, porque los tenemos bien controlados con el número de identidad estudiantil”, aseguró el viceministro del ramo, Francisco Castaneda.De ahí que la consolidación de la matrícula la tendrían hasta finales de marzo. “En enero esa estadística ya no la tenemos contemplada nosotros y esa es la sobre demanda que a veces tenemos de paquetes o uniformes, porque hasta en enero comienzan a tomarles medidas para sus uniformes, sus zapatos y eso deja su huella en alcanzar el 100 % de entrega; más allá de los retrasos razonables que se tienen a veces por transferencias que no llegan puntuales o por otras variables”, afirmó.Castaneda agregó que podrían mantener la matrícula similar a la del año pasado e incluso tener un leve aumento de la cobertura en la flexibilización de la educación y en la atención de educación inicial. “Estamos ampliando la cobertura de educación media en muchas zonas donde no se veía posibilidad de crear bachillerato”, añadió.Agregó que giraron disposiciones de que no se tiene que esperar a tener una cantidad determinada de estudiantes matriculados para abrir una sección, sino que se pondere la distancia entre centros escolares, a fin de que los estudiantes no tengan que desplazarse largas distancias para poder asistir a clases.Mientras que en el caso de la deuda del paquete escolar, Castaneda mencionó que están esperando la última transferencia para cancelar los $3 millones del segundo uniforme 2016 y que ya comenzaron con los requerimientos para pagar la parte de 2017 que ya fue entregada. Para finales de febrero tienen previsto haber entregado todos los paquetes de útiles, buena parte de uniformes y calzado.