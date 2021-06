Sobre la Ley de Agua propuesta por Bukele: “Ojalá no sea una ley escueta de 15 artículos”

El aviso de Nayib Bukele de que enviará la próxima semana a la Asamblea una propuesta de Ley de Agua fue recibido con recelo por diputados, que esperan que la misma pueda ser discutida de verdad y que tome en cuenta los aportes de la sociedad civil que durante años han peleado en el tema.

El anuncio de Bukele llegó horas después que la comisión de medio ambiente de la Asamblea fuera criticada en redes sociales por tener una reunión de apenas siete minutos, luego de la cual cerraron micrófonos para que nadie pudiera escucharlos y luego se negaron a responder preguntas de periodistas presentes en la Asamblea.

Los 111 artículos que se dejaron de avance para la Ley de Agua fueron enviados a archivo por la nueva legislatura tan pronto tomaron posesión de sus cargos, en lo que fue cuestionado por organizaciones, debido a que ya se habían logrado acuerdos como evitar que la empresa privada fuera parte del ente rector del agua.

Ante ello, los legisladores señalaron que no se conoce que el órgano ejecutivo se haya reunido con la sociedad civil para escuchar su opinión y sus necesidades en el tema. “Al igual que todas las organizaciones y como parte de la población estoy expectante. La ley que se envió a archivo fueron las organizaciones sociales las que participaron en la elaboración de esta ley, no fue sacada por los diputados”, mencionó Marleni Funes (FMLN).

“Veo con preocupación y quisiera conocer el proyecto de ley y que se garantice, primero, que el agua va a ser un bien público; es decir, que no se va a privatizar. Segundo, que no se venga a violentar derechos de servidoras de agua comunales que se dedican a la distribución de agua”, agregó la legisladora.

En ese sentido, Funes insistió en la necesidad de escuchar a organizaciones de la sociedad civil. “Pareciera que hay un guión de no escuchar al movimiento social. Esperaríamos una verdadera discusión y que se mande a llamar a sectores que tienen años luchando por una ley de aguas, no una ley exprés para hacer una campaña publicitaria. Decir que ha estado engavetada y que no se ha tocado el tema no es excusa para aprobar una ley exprés. Ni siquiera se ha presentado y ojalá no sea una ley de 15 artículos”, sentenció.

En términos similares también se pronunció Marcela Villatoro (ARENA), quien dijo esperar que no ocurra lo mismo que con la Ley Bitcóin, que fue aprobada apenas cinco horas después de entrar al pleno y sin mayor debate ni discusión. “Es algo que le debemos a los salvadoreños desde hace muchos años. Hubo un estudio bastante lento, pero sí quisiera que la ley de Agua que venga sí sea consultada y trabajada no de forma exprés, porque ya sabemos que los diputados de Nuevas Ideas son pasapapeles del gobierno, de la presidencia, y ni siquiera leen las leyes que envían; esperamos que esta vez sí sea un estudio serio y responsable para beneficio de los salvadoreños”, indicó.

En su anuncio sobre el envío del proyecto, Nayib mencionó que la misma sería aprobada en un plazo no mayor a 90 días, a diferencia de la Ley Bitcóin, que se aprobó cinco horas después de recibida.

Asimismo, se pronunció a favor de la posibilidad de que se vea el proyecto de Ley de Agua gubernamental el diputado Reynaldo Cardoza (PCN), quien dijo: “Esperamos que el presidente mande una propuesta que sea coherente a la realidad de país, especialmente a la gente campesina a la que no le llega agua potable, y que no vaya a beneficiar a grandes empresas”. “El sistema de agua tiene que ser libre y para todas las personas, no solo para unos. Nosotros acompañaríamos una votación por una Ley de Agua que ha venido sonando por mucho tiempo y nunca fue aprobada”, agregó el legislador.