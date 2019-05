Sobrecarga provoca vuelco de rastra que transportaba bagazo

Un accidente de tránsito fue provado ayer por la mañana por una rastra que transitaba sobre la carretera Litoral, la cual volcó cuando hacía un giro en el redondel ubicado en el cantón El Delirio de San Miguel, según detalló la Policía Nacional Civil (PNC).

La rastra transportaba bagazo de caña para producir energía, e iba procedente de Izalco, en Sonsonate con destino a San Miguel. En el vehículo pesado se transportaban tres personas, las cuales resultaron ilesas y sólo se reportaron los daños materiales en el equipo pesado.

"Al agarrar el redondel para tomar la cuesta y la calle recta nosotros llevamos el derecho de vía, pero de la calle que viene de la playa El Cuco, el señor de una motocicleta no respeto el alto y se cruzó y cuando lo tenía cerca, hice el giro bruscamente para no pasarle encima y por la carga esta no pudo girar y se dio el vuelco", comentó Rafael Chicas, conductor de la rastra.

Pero la División de Tránsito Terrestre de la Policía sostiene que la causa del percance se debió a la sobrecarga de bagazo que llevaba la rastra, lo cual fue dificultó al conductor controlar el remolque cuando el cabezal realizaba el giro en el redondel.

Durante el transcurso de la mañana y parte de la tarde el tránsito vehicular fue restringido en el redondel donde se dio el percance, y los vehículos fueron desviados hacia un carril en sentido contrario de la carretera Litoral.