“Sobresueldos son un mecanismo antimoral, pero no son delitos”

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a diez exfuncioarios que recibieron sobresueldos del expresidente Mauricio Funes.

Consultados por LA PRENSA GRÁFICA, abogados expresaron que estos delitos no podrían estar relacionados a los sobresueldos y consideran que el caso no avanzará si la FGR no presenta pruebas contundentes.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE, consideró que la palabra "sobresueldo" no está considerada como delito en el Código Penal y que por ello han tratado de tomar el delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito para procesar a los exfuncionarios.

Aseguró que comprobar el delito es más complejo de lo que parece, ya que la Fiscalía debe verificar con qué esquema se entregaban los sobresueldos y si dentro de la partida secreta había algún sustento para ello.

"En el delito de lavado de dinero existe la colocación del dinero, lo disfrazan bajo una operación, luego lo integran al sistema de manera que pasa desapercibido y llega al sistema como si fuera dinero lícito. Si el dinero provenía del Estado, pero en calidad de un servicio que están prestando bajo algún contrato o algo parecido, no va a poder configurarse dicho delito", aseguró.

Pero más que eso, dice que lo que refleja el tema de los sobresueldos es la conducta antiética que realizaban los funcionarios cuando recibían el dinero.

"Creo que es una situación donde el juez lo analiza a la luz que deben encajar los delitos. Por ello no creo que pase a la otra etapa", aseveró.

Otro abogado que pidió reserva de su nombre para evitar represalias, dijo que el mecanismo de los sobresueldos es "antimoral", pero no ilegal. Esto debido a que para administrar la partida de gastos reservados, de donde venían los sobresueldos, no hay ley y por eso se podían usar discresionalmente.

"El punto es si constituye lavado de dinero, porque el delito previo sería el de evasión de impuestos y ese estaría prescrito. Y la prescripción de evasión impactaría en el delito previo de lavado de dinero", enfatizó.

Los sobresueldos están contemplados en varios reglamentos y normativas tales como: el Código de Trabajo en su artículo 119; en la Ley del Servicio Civil, en el artículo 29 numeral e); y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 29 numeral dos.

ESTABLECIDO

Según el Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público, los sobresueldos comprenden “las remuneraciones al personal de las Instituciones Públicas, adicionales al sueldo que tienen asignado en su plaza asignada”.