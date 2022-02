Relato | Sobreviviente de la guerra regresó 40 años después por los restos de su familia

Cristina Chicas aún tiene la esperanza de darles una santa sepultura a su madre, padre y seis hermanos que fueron asesinados el 11 diciembre de 1981, en su casa ubicada en Cerro Pando, Meanguera en Morazán. Ella fue convocada el pasado 14 de febrero para que esté presente cuando se hicieran las exhumaciones de su familia, que finalizaron cinco días después.

Ella apenas tenía 15 años cuando llegó a su casa sabiendo que algo terrible había ocurrido, llegó y tuvo que ver por última vez los cuerpos sin vida de sus papás y hermanos que recién habían sido asesinados por el Batallón Atlacatl. "A mí me contaron que ellos ya habían fallecido, yo vine a ver pero no tuve valor de enterrarlos, ver a tanta gente tendida, fue horrible. En ese momento me tuve que ir por temor, dicen que un familiar vino a enterrarlos", relató.

De toda la familia solo quedó viva ella y su hermana mayor que hoy tiene 60 años. La mayoría de hermanos que fueron asesinados eran menores de edad, Ceferina de 15 años, Nicolás de 12 años, Gloria de 8 años, Isabel de 6 años. Su mamá era Leonicia Mejía de 35 años y su papá, Pablo Chicas de 42 años, detalló.

Ese fatídico día, Cristina no se encontraba en su casa, sino hubiera sido una más en la lista. "Yo estaba trabajando en el cuartel donde comían los mismos que vinieron aquí, uno no sabe pues. Acá vinieron a matar los militares de San Salvador, ¿cómo se llaman? Ah sí, los del Batallón Atlacatl, los de San Salvador son esos", aseguró Chicas.

A pesar que solo tenía 15 años, ella se vio forzada a huir para salvar su vida. Así que tuvo que dejar su hogar y su familia y reiniciar otra vida lejos de su hogar. Huyó a San Miguel, lugar que la albergó 40 años antes de regresar a su hogar con la esperanza de encontrar a sus familiares para poder despedirse de ellos.

Cristina que hoy tiene 55 años dice que no solo perdió a sus papás y hermanos, sino que también estaban sus abuelos y tíos pero que estos, fueron asesinados en otro lugar y no sabe donde están enterrados. Ahora su prioridad es encontrar los restos de sus familiares cercanos, darles la despedida merecida y cerrar ese luto que la ha embargado casi medio siglo.

El día de las excavaciones, esta señora que llegó acompañada de su esposo cuenta con voz tímida lo poco que recuerda ese 11 de diciembre.

"Allí vivían ellos por el palo, ahí estaba la casita", señala con su mano hacia un árbol robusto que aún sigue en pie en la lomita donde estaba ubicada la casa de sus padres. Ahora el terreno está árido y todo pinta de color café en diferentes tonos, ya que es época de verano, los árboles están secos y la tierra muy dura por la falta de lluvia. El terreno donde excavaron para determinar si allí están enterrados los familiares de Cristina, se ha tornado caliente aunque casi no ha habido sol, sino que las nubes han tenido el protagonismo.

Ella señala otra zona muy cerca de donde vivía ella donde sus vecinos eran sus tíos. "Allí arribita vivía una tía mía, que aquí también está enterrada, con el esposo y el niño", relata.

La hermana de su mamá, María Filomena Mejía de 48 años, su compañero de vida, Andrés Flores de 60 años y el hijo de ambos, Elmer Mejía de 6 años, también fueron asesinados ese mismo día y enterrados juntos a los otros.

Al lugar también llegó la hermana de Pablo Chicas, María Chicas que también era cuñada de Leonicia y tía de Cristina. Ella cuenta que en el momento de las masacres que ocurrieron en El Mozote y lugares aledaños, vivía al otro lado de donde su hermano y eso la salvó de la muerte. Dijo que después se dieron cuenta del asesinato de Pablo y su familia, ya que por miedo no se acercaban al lugar.

"Nosotros no sabemos si los enterraron porque nadie se cruzaba, la gente no tenía valor de acercarse. Cuando mi papá vino y tuvo valor de ver, viera qué terrible, y nos tuvimos que ir el 13 de diciembre. Nos sacó la Fuerza Armada, nos dijeron que nos fuéramos en cinco minutos, así rápido y si no, nos iban a matar", recordó María.

Su padre murió tiempo después con la pena que no pudo darle una santa sepultura a su hijo. En ese lapso de éxodo de El Mozote y los caseríos vecinos, María que era madre soltera se vio forzada a escapar de su casa y refugiarse en otro lugar que funcionaba como refugio para los desplazados del conflicto armado.

"Ay no, pero viera, yo con mis niños nos fuimos de la casa hacia donde unos viejitos pero pronto se llenó, allí llegó toda la gente que había sobrado. Luego buscamos para Gotera, era un gran gentío que parecía hormiguero", ahí uno buscando sus cositas", relató.

Reencuentro con la familia

En Cerro Pando, donde aún siguen los restos de la familia Chicas Mejía iniciaron las excavaciones dos horas después de convocada la reunión para las familias de las víctimas. Ese 14 de febrero se encontraban cerca de 50 personas, entre ellas familiares de las víctimas, llas partes del proceso judicial de el caso de la masacre de El Mozote y Lugares Aledaños, abogados defensores de militares señalados de perpetrar las masacres, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal, la Procuraduría para la Defensa para los Derechos Humanos (PDDH), entre otros.

David Morales de Cristosal que es parte procesal en dicho caso y que estuvo presente al inicio de las excavaciones, dijo que dichas labores se realizaban por petición de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado. Petición que fue avalada por la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo quien dio la orden para realizar las exhumaciones.

"En este caso de Cerro Pando, los testimonios apuntan a que habían encontrado a las víctimas siendo devorados por los animales y por lo tanto enterraron cráneos y partes dispersas que indicarían que estaríamos en una fosa secundaria, donde no hay hallazgos de esqueletos completos, sino que se enterraron fragmentos" indicó.

Las personas encargadas de trabajar las osamentas forman parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizaron los trabajos de búsqueda, recuperación, análisis e identificación de los restos.

El viernes 18 de febrero fue el último día de las excavaciones en Cerro Pando. Cristosal informó que la jornada terminó con el descubrimiento de "pequeños restos de fragmentos óseos", que al parecer pertenecen a un miembro de la familia Chicas.

"Los fragmentos son tan pequeños que no se sabe si logrará hacerse el análisis para determinar la identidad. No se puede llegar a una conclusión ahorita", aseguró Antonio Aguilar, abogado de Cristosal.

"Se encontraron unos huesitos pero poquitos, encontraron también ropa, hierro, zapatos. No sé sabe cuántos habían, solo sé que en una partecita hallaron unos huesitos por el lado donde dormían ellos en la casa", relató Neftalí Rodríguez, esposo de Cristina.

Él lleva 30 años junto a su esposa y detalla que esta terrible experiencia de su pareja no es nada fácil, ya que sus suegros eran personas tranquilas y solo querían sacar adelante a su familia. Dijo que ambos se dedicaban a hacer hamacas, lazos y matates de jarcia, "hacían los poquitos y los vendían en San Francisco Gotera", detalla.

Familias representadas. Familiares de las víctimas se han acercado a la zona de Cerro Pando.

Ataque organizado. La masacre, de acuerdo con testimonios procesados, fue perpetrada por el Batallón Atlacatl.