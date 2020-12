Sobreviviente recuerda masacre de familiares

Los sobrevivientes de la masacre que fue realizada entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981 por parte de soldados del batallón Atlacatl, del ejército salvadoreño, en el caserío El Mozote de cantón La Guacamaya, jurisdicción de Meanguera, recordaron lo vivido en esos días en los que tuvieron que refugiarse o huir de la zona ya que existían sospechas que los habitantes del lugar colaboraban con la guerrilla.

María Dorila Márquez de Márquez, aseguró que durante la masacre, cerca de cien familiares fueron ejecutados por el batallón Atlacatl. “No se esperaba que el ejército salvadoreño que ha jurado defender su patria hiciera eso. No es fácil que me quitaron mis padres, mi hermana en estado de embarazo y mi hermano de 11 años. Mi hijo de 5 años también recibió un balazo en el pie”, afirmó.

“Lo que pasó aquí no es fácil, no queremos que se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo, por eso siempre pedimos justicia y los asesinos no deben quedar en la impunidad” lamentó Márquez.

Señaló que a pesar que un año antes de ese ataque, había ocurrido una masacre en la parte céntrica del cantón la Guacamaya, no esperaban ser objeto de ataque y optaron por no salirse.

Afirmó que dos días antes de que sucediera la masacre, ella y su mamá se abrazaron y lloraron juntas.