Sobrevivió al cáncer y busca apoyar a otras pacientes

El año pasado Jessica Magaña, de 37 años, había participado en varias actividades en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, sin saber que un año después lo haría como sobreviviente, después de una lucha de la cual ha salido bien librada.

Con un cuarto de seno menos y sin su cabellera, la cual ya está en crecimiento, ahora ve la vida de una manera diferente y espera dejar en el pasado, la enfermedad que afirma, le ha dejado muchas enseñanzas, entre estas, ser más solidaria con las personas que están en esta lucha.

"Hace menos de un mes que finalicé el proceso, en el momento (del diagnóstico) uno no cree, yo pensé que jamás me iba a pasar a mí, que no era una persona de riesgo, yo decía esto no me va a dar y me estaba chequeando cada año, yo le pregunté al doctor que si me iba a morir ", recuerda.

Magaña, quien trabaja en el área de la salud, recuerda que previo a ser diagnosticada con cáncer de mama, se había realizado los chequeos correspondientes, en los cuales había dado negativa, sin embargo un día amaneció con un dolor en su pecho derecho, donde sintió un bulto que al final se confirmaría era cáncer.

El 28 de noviembre de 2018 le fue confirmado por un médico que era una paciente con cáncer y que debía iniciar el proceso, pasando por la cirugía para extirparle el tumor, que significó la pérdida de un cuarto de su mama.

Los diagnósticos eran favorables, ya que el tumor era pequeño y el cáncer no se había regado en sus ganglios, por lo que había una esperanza de no pasar por la quimioterapia, esperanza que se derrumbó el 31 de diciembre del año pasado, cuando fue notificada que debía pasar por este proceso de todas formas, ya que el cáncer avanzaba a rápidamente y debían ponerle alto.

"Yo estaba feliz, pero el 31 de diciembre me dijeron que un análisis salió mal y que mi cáncer avanzaba bien rápido y por el tipo que era necesitaba quimioterapia, ese día, el 31 de diciembre, lloré 11 horas sin parar, fue una baldada de agua fría", recuerda.

Campaña. A través de la venta de tazas busca reunir dinero para la compra de turbantes o pelucas.

En menos de dos meses de haber sido diagnosticada, la vida de esta profesional de la salud cambió por completo, modificando su rutina diaria por las jornadas que le exigían los tratamientos en el hospital, para lo cual debía trasladarse hasta la capital, o mantenerse en su casa, algo que nunca le gustó.

Ahora, dice, ve la vida de otra manera, viviendo y disfrutando el día a día, sin detenerse a pensar mucho en el mañana, algo que recomienda a las personas y en especial a quienes luchan contra el cáncer.

Actualmente, busca crear un grupo de apoyo para otros pacientes que luchan contra la enfermedad, para ayudarles en este proceso.

Junto a otra mujer sobreviviente de cáncer están vendiendo tazas decorativas para reunir fondos para la compra de turbantes o pelucas para entregarles a las mujeres que han perdido su cabello durante el tratamiento.

"El cáncer me ha hecho agradecerle mucho a Dios, ahora todo es diferente, uno aprecia más las cosas. Quiero disfrutar a mi familia, mi trabajo, mis amigos, ayudarle a la gente, ser feliz", afirma.