Sociedad civil vigilante de la autonomía del nuevo fiscal

La elección de Raúl Melara como fiscal general fue recibida con cautela por voces de la sociedad civil. La Iglesia católica celebró que el proceso se hizo antes de que finalice el año, aunque opinó que "la impresión" es que los diputados optaron por sus propios intereses.

"La impresión que dio para algunos fue como mucho buscar el interés de cada quien; los unos, el fiscal que más les agradaba, y otros, que se les aceptara el presupuesto y ahí estuvo al discusión. (...) Parecería, ojalá que yo me equivoque, pero la percepción que a mí me dio que todo es en beneficio de los que estaban votando, buscando sus propios intereses cuando en verdad a quien se debe beneficiar y los intereses que deben prevalecer son los del pueblo, tanto en un tema como en el otro", expresó monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador.

Raúl Ernesto Melara Morán fue electo con los votos de todos los partidos políticos para dirigir la Fiscalía General de la República (FGR). En su hoja de vida destaca que fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y durante el proceso de entrevistas al que se sometió trascendió que fue asesor de Carlos Calleja cuando este era precandidato presidencial.

El futuro funcionario fue propuesto por ARENA, que originalmente había insistido en la reelección de Douglas Meléndez; una opción que no todos los partidos políticos compartían.

Monseñor Escobar aprobó la gestión de Meléndez, considera que la FGR "avanzó bastante".

"Nunca las cosas son perfectas, ciertamente, pero puede calificarse como un trabajo bueno porque hemos visto accionar la justicia, una Fiscalía empeñada en resolver muchos casos y, en términos generales, yo creo que se puede calificar como positiva la gestión del fiscal que está concluyendo el período", sostuvo.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) también aprobó la gestión del fiscal saliente.

"Deja un importante legado en la investigación de casos de corrupción y el combate a la impunidad. Avances exitosos que nos hacen preguntarnos sobre los motivos para no reelegirlo".

En cuanto a Melara, dicen que continuarán "velando porque la Fiscalía ejerza sus funciones con capacidad e independencia; y que todos los casos iniciados por el anterior fiscal (Meléndez) continúen siendo investigados de forma imparcial, técnica y transparente".

FUSADES señala que el proceso de elección del fiscal general, aunque se dio en el tiempo establecido, evidenció la necesidad de introducir mejoras para apegarse a la Constitución, como utilizar instrumentos o "baremos" para evaluar de forma objetiva a los candidatos y reducir la discrecionalidad.

Melara fue electo en la última plenaria del año, cuando también los diputados votaron por el presupuesto para el próximo año con el financiamiento necesario para el pago de deudas del Estado.

Guillermo Gallegos, de GANA, advirtió que para que su bancada votara por Melara se tenía que aprobar el presupuesto. La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, afirmó que aunque no estaba entre sus favoritos, apoyarían si los demás partidos estaban en sintonía.

Leonardo Bonilla, diputado no partidario, fue el único de los 84 que no dio su aprobación.

El arzobispo enfatizó en que espera que Melara tenga una gestión desligada a los grupos políticos y señaló la necesidad de atender varios casos que involucran a miembros de la Iglesia, algunos de la guerra civil y, el más reciente, el asesinato del sacerdote Wálter Osmir Vásquez.

Sobre ese caso "no sabemos, no tenemos noticias, es un caso del que no se dice nada, como que nada pasó", cuestionó.

El padre Wálter Osmir Vásquez fue asesinado el pasado 29 de marzo –Jueves Santo– en el cantón Las Lajas, de Lolotique, en San Miguel, al oriente de El Salvador.

Agregó que la FGR "tiene un gran trabajo por delante" y que la democracia salvadoreña aún enfrenta retos en cuanto a las elecciones de segundo grado.