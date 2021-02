Sociedad debe hacer monitoreo de vacunas

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Jarbas Barbosa exhortó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes y ejercer un monitoreo social a fin de que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus se de bajo criterios técnicos, especialmente en un contexto donde los países pueden acceder a pocas dosis.

"Es importante que los países hagan un monitoreo que garantice que la vacuna tendrá una buena utilización, bajo un criterio técnico, y se debe comunicar de forma transparente a la población", señaló Jarbas Barbosa.

Por la coyuntura, "es importante que la propia sociedad apoye a los ministerios en cada uno de los países, que busquen denunciar si pueden verificar que un servicio de salud no está haciendo las cosas bien para que haya una vacunación segura, tranquila, que llegue efectivamente a los que necesitan", dijo el representante de la OPS durante la jornada informativa para las Américas de esta semana.

Respecto a las vacunas que no gozan de una aprobación por la OPS o la Organización Mundial de la Salud (OMS), el funcionario invitó a los gobiernos a revelar los criterios de adquisición para garantizar la salud y tranquilidad de sus ciudadanos.

"Solo podemos hablar de lo que conocemos, esas vacunas pueden ser excelentes pero el equipo de precalificación de la OMS y de la OPS, hasta que hacen la evaluación, pueden afirmar que cumplen con los requisitos. Mientras no se estudien no podemos decir si son buenas o no, por ello es importante que las autoridades regulatorias de cada país hagan sus análisis e informen a la población sobre los criterios se han utilizado (para seleccionarlas)", explicó Barbosa.

La vacuna Covishield, que arribó a El Salvador el pasado miércoles y que se está aplicando al personal de salud es elaborada bajo la transferencia tecnológica de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca por el indio Serum Institute, aún se encuentra en estudio por la OMS según datos registrados en el estatus de vacunas covid de dicha entidad.

Referente a la llegada de las vacunas de la iniciativa COVAX a El Salvador, Jarbas Barbosa se refirió que todo el proceso logístico se está gestionando y es posible que haya información referente a fechas concretas en la segunda semana de marzo.

El funcionario detalló que cada gobierno recibirá una carta oficial donde se le informe de la fecha y cantidad de dosis con que será abastecido.

"Los países de las Américas tienen una tradición y tienen programas de inmunización muy consistentes que han logrado muchos éxitos, de todas maneras estamos trabajando con intermedio de nuestras oficinas locales de la región", explicó el funcionario de la OPS.

Criterios técnicos

Para garantizar una inmunización justa, la OPS recomienda considerar aspectos técnicos como la exposición al virus o la tasa de mortalidad y poderla aplicar primero a los grupos poblacionales que más la necesitan.