Unidad acude a rescate de perro atapado entre pared y portón corredizo, en bulevard Constitución en las cercanías del Redondel. pic.twitter.com/xLsV4cjljJ — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 15 de marzo de 2017

Con un trabajo coordinado logramos rescatar al perrito atrapado, no sufrió ninguna lesión porque al salir continuó su camino como si nada. pic.twitter.com/FlxXyUJ3Co — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 15 de marzo de 2017

Socorristas de Comandos de Salvamento junto con miembros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador se unieron ayer por la tarde en una noble labor.Ellos trataban de rescatar a un perro que se había quedado atorado en el portón de uno de los negocios ubicados en el bulevar Constitución del municipio de San Salvador.El can atrapado era de pelaje negro, pequeño y bastante delgado. Aún así, no se explican cómo terminó atrapado entre el portón y la pared del local en el que venden baterías.Finalmente, el perro fue librado de su angustia y según contó Bomberos, "tranquilo siguió su camino como si nada". Al parecer, se trataba de un perro que deambula en la calle y no sufrió "ninguna lesión".