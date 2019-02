Sofía Escolán, la Marie Kondo de El Salvador

Muchas personas han conocido la frustración del caos y los beneficios del orden gracias a la serie "¡A ordenar con Marie Kondo!", producida por Netflix. En ella, la empresaria japonesa auxilia a familias estadounidenses para lograr un nivel superior de bienestar por medio del orden en sus hogares. Pero antes, Kondo ya había ganado fama internacional con sus libros "La Magia del orden" (2011) y "La felicidad después del orden" (2012).

En El Salvador también hay una profesional del orden: Sofía Escolán. Desde niña ella ha experimentado el placer de colocar los juguetes en su sitio, ver su clóset con una armonía que podría ser poco común en otras habitaciones.

Ahora que es una adulta esa vocación se traduce en la dedicación frecuente a ordenar en casa, antes de que pasen los días y sea necesario invertir varias horas para que todo vuelva a la normalidad. "Trato de poner todo en su lugar antes de acostarme a dormir", dice.

Escolán está al frente de VOILÀ, la que define como la primera empresa dedica a la organización profesional de espacios en El Salvador. Es un servicio transformador, que convierte en ordenado y práctico un lugar que antes era desordenado y poco funcional.

Foto cortesía de Sofía Escolán

El trabajo se brinda para hogares (en espacios personales, cocinas, despensas, área de lavandería, sala familiar, cuarto de juegos, habitaciones, baños, clósets, bodegas) y empresas (desde oficinas corporativas hasta negocios comerciales). Los momentos en que ella ayuda pueden ser en la llegada de un bebé, visitas, remodelaciones, pérdidas de seres queridos y mudanzas.

¿Dónde se forma alguien que desee iniciar una carrera con esta? En el caso de Escolán, ella viajó en 2017 a Ciudad de México para estudiar. Lo hizo bajo la metodología llamada ORDEN, de la Academia Claudia Torre. Ahora Escalón es parte de la Asociación de Organizadores Profesional Latinoamérica (AOPLA).

Cree que al tratar con sus clientes hay factores emocionales que no puede dejar de tomar en cuenta. "El proceso de desapego y descarte debe de ir acompañada de una buena dosis de comunicación con el cliente", asegura. Ve necesario ser empática y respetuosa, pues el proceso de organización es una reestructuración mental.

Experiencias gratificantes

Su mayor reto ha sido la organización de una bodega industrial de contabilidad. Una experiencia dura y gratificante a partes iguales. "Estaba aterrorizada, recuerdo haber hablado con mi mamá del tema con lágrimas en los ojos y una ansiedad enorme". Ese reto del pasado se transformó en la actualidad en un genuino orgullo.

Según cuenta Escolán, la industria de la organización de espacios inició en Estados Unidos en la década de los 80. "Las personas comenzaron a comprar tantas cosas que llegó el momento en que ya no sabían dónde ponerlas o qué hacer con ellas", explica. "Y ahora Marie Kondo ha puesto nuestra industria en el reflector", añade.

La profesional salvadoreña aclara que sus métodos de trabajo son distintos a los usados por Kondo, pues su escuela es estadounidense tropicalizada a los países de América Latina. Pero manifiesta su alegría por una de las series más recientes de Netflix: "Es una manera fantástica de dar a conocer lo que hace un organizador profesional y tocar temas como el desapego y consumismo".

"Marie Kondo nos motiva a transformar nuestros espacios y nos enseña cómo hacerlo. Sin embargo, y si queremos asegurar el éxito de nuestro objetivo, es importante apoyarte de alguien que tenga la capacidad y las herramientas para acompañarnos y guiarnos, incluso cuando nos desmotivemos y frustremos", considera Escolán.

Imagen de netflix.com

Sus consejos básicos

Escolán cree que los salvadoreños son "sumamente sensibles" al tema de la organización. Sus diagnósticos la han llevado a pensar que el desorden de sus espacios genera ansiedad y vergüenza, pues se considera que el desorden es un reflejo directo de la personalidad.

Por eso ella resumen sus consejos iniciales en dos:

1. "Tomen conciencia del problema y comprometanse a solucionarlo. Denle prioridad".

2. "No traten de ordenar todo de una sola vez. Esto puede ser abrumador física, mental y emocionalmente. Dividan su casa u oficina por partes y concéntrense en un espacio a la vez. Desglosar el objetivo en tareas sencillas te ayudará a completar el proyecto un paso a la vez".

Además, Escolán da algunas orientaciones para los padres que desean ver crecer a sus hijos como personas ordenadas: no usar el orden como castigo para que no sea considerado una experiencia negativa, sino poner música y mantener una buena actitud durante el trabajo; asignar tareas de acuerdo a la edad de los niños, pues un pequeño de cinco años de edad ya puede ordenar su cama y alistar su ropa para el día siguiente; y ser constantes, con paciencia y amor, y no dejar de mencionar a los niños los beneficios del orden.

Esta educación permitiría que los pequeños sean ordenados en otros ámbitos de su vida.

Escolán nació en Costa Rica, pero ha vivido toda su vida en El Salvador.