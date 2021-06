Solicita ayuda para hacer casa

Efraín Castillo Ruiz de 76 años, residente en el cantón La Leona, de Intipucá, en La Unión, solicita ayuda para construir una vivienda digna. Su actual casa, hecha con láminas y tejas viejas apenas lo cubre de la lluvia. El anciano no tiene familia, pero unos vecinos le han dado el espacio para que puede vivir. "Yo no tengo familia, solo a mis vecinos que son los que pasan pendientes de mí, cuando pueden me dan comida, me ayudan ", comentó don Efraín.

Magadalena Yánez, vecina del anciano, dijo que lo conoce desde hace varios años y que siempre ha vivido solo. "Él fue bueno con mi familia, yo por eso paso pendiente de su salud, de todo de él, trato de darle su comidita, a pesar que no somos familia le hemos tomado cariño", expresó. Don Efraín, además de una vivienda, necesita dinero para una operación de la vista que tiene pendiente y alimentos.

Para ayudar a don Efraín, puede comunicarse con Magdalena Yanez, al teléfono 7912-8907.